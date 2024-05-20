Участницы «театрального дела» Беркович и Петрийчук не признали вину

В ходе слушаний прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором говорится, что признаки оправдания и пропаганды терроризма содержатся в тексте пьесы «Финист Ясный Сокол», которую написала Петрийчук, а постановку на сцене организовала Беркович.

Свою вину подсудимые признать отказались. Режиссер подчеркнула, что ничего, кроме осуждения, к террористам никогда не испытывала.

Пьеса рассказывала о россиянках, уехавших в Сирию после вербовки радикальными исламистами. За постановку 2022 года создатели получили две премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

В середине апреля Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов. По решению суда проходящие по делу фигурантки останутся под стражей до 22 октября.