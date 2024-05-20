20 мая 2024, 17:59

Участницы «театрального дела» Беркович и Петрийчук не признали вину

РИА «Новости»
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Проходящие по уголовному делу об оправдании терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук отказались признать свою вину во время первого заседания второго Западного окружного военного суда, где дело начали рассматривать по существу. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе слушаний прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором говорится, что признаки оправдания и пропаганды терроризма содержатся в тексте пьесы «Финист Ясный Сокол», которую написала Петрийчук, а постановку на сцене организовала Беркович.

Свою вину подсудимые признать отказались. Режиссер подчеркнула, что ничего, кроме осуждения, к террористам никогда не испытывала.

Пьеса рассказывала о россиянках, уехавших в Сирию после вербовки радикальными исламистами. За постановку 2022 года создатели получили две премии «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

В середине апреля Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов. По решению суда проходящие по делу фигурантки останутся под стражей до 22 октября.

Уголовное дело Суд Терроризм Театры
20 мая 2024, 16:09
Мужчина с ножом набросился на девушку в Москве
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Мужчина в московском районе Северное Измайлово ударил ножом девушку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Девушку ранили в шею 20 мая на остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе.

Полицейские прибыли на место происшествия, скорая помощь отвезла потерпевшую 2002 года рождения в больницу. Она рассказала, что неизвестный ударил ее ножом и убежал в сторону Уральской улицы.

Силовики оперативно задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1976 года рождения. Его доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Московская прокуратура в Telegram-канале добавила, что ведомство взяло под свой контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ЧП.

В Китае женщина с ножом напала на школу, погибли два человека и еще 10 получили ранения.

Прокуратура РФ МВД РФ Мужчины Москва
20 мая 2024, 15:14
Суд в Москве рассмотрел апелляцию Аяза Шабутдинова на арест
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Обвиняемый в мошенничестве бизнес-коуч, блогер Аяз Шабутдинов останется в изоляторе. Мосгорсуд отклонил его жалобу на постановление Таганского суда о продлении ареста до 16 июня.

Заседание прошло 20 мая, сообщили «Известия». Таганский суд продлил арест до 16 июня, и блогер попытался оспорить это решение. Однако Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - заявил судья.

Шабутдинова обвинили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Количество пострадавших от действий «Like Центра» к майскому заседанию увеличилось до 75 человек. В апреле Шабутдинова обвиняли в 73 эпизодах мошенничества.

Его задержали в ноябре 2023 года. Одна из потерпевших рассказала 360.ru, что несколько лет судилась с блогером.

Мосгорсуд Уголовное дело Суд Мошенничество Блогеры Аресты
20 мая 2024, 13:21
«Мне жаль, что так произошло». Трепова ответила на вопрос о раскаянии в убийстве Татарского
РИА «Новости»
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Осужденная на 27 лет колонии по делу о теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарья Трепова назвала несправедливым свой приговор. Так она ответила на вопрос 360.ru о причинах подачи апелляции.

Жалобу на пересмотр приговора рассмотрит апелляционный военный суд во Власихе.

«Мне жаль, что так произошло. Я считаю приговор несправедливым», - заявила Трепова по видеосвязи, отвечая на вопросы 360.ru.

Суд по итогам рассмотрения примет решение или о смягчении приговора, как того требует защита, или увеличит срок до 28 лет, на чем настояла прокуратура.

Трепову признали виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов. Суд отправил девушку на 27 лет в колонию и оштрафовал на 600 тысяч рублей.

Теракт, при котором погиб Владлен Татарский и пострадали более 50 человек, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По данным следствия, за организацией преступления стояли украинские спецслужбы.

Суд Приговоры Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
20 мая 2024, 10:50
Фигурантов дела о «Крокусе» оставили в одиночных камерах
РИА «Новости»
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По завершении карантина фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не стали переводить в обычные камеры, а оставили в одиночных. Правоохранители опасались, что другие арестанты устроят самосуд, сообщил Telegram-канал Mash.

На время следствия Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами и других подозреваемых отправили в СИЗО «Лефортово». По информации канала, сначала их содержали в одиночных камерах из-за карантина, но затем планировали перевести в обычные, двух-четырехместные - подселить к фигурантам других уголовных дел. Но этого не произошло.

Источники канала заявили, что такое решение связано с опасениями правоохранителей о возможном самосуде. Они оставили заключенных под стражей в одиночных камерах, чтобы другие арестанты не напали на них.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, погибли более 140 человек. Под стражу взяли 12 подозреваемых.

Уголовное дело Терроризм Тюрьмы СИЗО Аресты Теракт в «Крокусе»

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