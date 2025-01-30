Участницу группы Pussy Riot объявили в розыск

Отмечается, что Толоконникова* не появилась у следователя после возбуждения в отношении нее уголовного дела. На основании этого девушку объявили в межгосударственный розыск. По данным ведомства, защитник артистки, которая сейчас проживает в США, уведомил ее об этом.

Московский суд заочно арестовал Толоконникову* на два месяца в 2023 году. Ходатайство об аресте девушки подавал Следственный комитет.

Коллектив Pussy Riot стал известен в 2012 году после проведения акции «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Участницы перфоманса получили по два года тюрьмы. После одной из них изменили наказание на условное. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии.

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом России в список иностранных агентов.