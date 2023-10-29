Участкового полиции нашли застреленным в Екатеринбурге

У погибшего правоохранителя остались супруга и двое детей. В 2021 году он стал победителем конкурса «Народный участковый» в Кировском районе.

По данным Следственного комитета, тела двоих 85-летних пенсионеров обнаружили в их квартире. Следователи завели дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится сбор вещественных улик и устанавливаются обстоятельства преступления.

Издание «КП-Екатеринбург» сообщило, что из квартиры погибших исчезла крупная сумма денег, которую пожилые люди получили в качестве компенсации за снесенную дачу. Пенсионеры проживали вдвоем. Их дочь погибла при пожаре, а внук умер еще 15 лет назад.