«Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию», - сказал он.

Дмитрий Демешин сообщил, что в регионе предотвратили случаи дискредитации армии и госизмены. По его словам, в Приморье возросло количество попыток диверсий и шпионажа. Замгенпрокурора заявил, что среди россиян нашлись те, кто за деньги от иностранной разведки соглашались предать страну.

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о поимке жителя Приморья , подозреваемого в шпионаже. По версии следствия, он собирал информацию о российских военных объектах.