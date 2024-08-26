Участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19 опровергли

«Осужденный Хусинов не принимал участия в захвате заложников 23 августа в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», - заявили в ведомстве, комментируя разошедшуюся по Telegram-каналам ориентировку на заключенного.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время сообщат матери Хусинова о том, где он находится.

Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова ранее заявляла, что появившихся Сети видеокадрах нет ее сына, хотя он считался причастным к захвату заложников.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области в минувшую пятницу заключенные захватили заложников. Снайперы спустя несколько часов ликвидировали четверых преступников и помогли освободить заложников. В результате ЧП погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо пострадали.