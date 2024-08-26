26 августа 2024, 18:44

Участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19 опровергли

РИА «Новости»
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Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

«Осужденный Хусинов не принимал участия в захвате заложников 23 августа в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», - заявили в ведомстве, комментируя разошедшуюся по Telegram-каналам ориентировку на заключенного.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время сообщат матери Хусинова о том, где он находится.

Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова ранее заявляла, что появившихся Сети видеокадрах нет ее сына, хотя он считался причастным к захвату заложников.

Заключенные колонии № 19 в Волгоградской области в минувшую пятницу заключенные захватили заложников. Снайперы спустя несколько часов ликвидировали четверых преступников и помогли освободить заложников. В результате ЧП погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо пострадали.

ФСИН Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
26 августа 2024, 01:12
Организованный мигрантами нелегальный цех по розливу напитков вскрыли в Красногорске
РИА «Новости»
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Нелегальный цех по розливу газированных напитков, организованный мигрантами, вскрыли в Красногорске. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, сообщила пресс-служба ведомства.

«В августе текущего года жильцы ЖК „Изумрудные холмы“ обнаружили на территории подземного паркинга помещения, где фигуранты нелегально складируют продукцию», - отметили в СК.

ГСУ СК России по Московской области начало процессуальную проверку, главе регионального ведомства Ярославу Яковлеву поручили представить доклад о ее промежуточных результатах.

В Госдуму хотят внести законопроект о выдворении из России всех мигрантов с судимостями. Это касается также снятой и погашенной судимостей.

Красногорск Мигранты СК РФ Россия
25 августа 2024, 10:45
Следователи установили 13-го фигуранта дела о торговле младенцами в Москве
Unsplash
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Следователи установили нового фигуранта в деле многодетной матери Юлии Логиновой и ее сообщницы Натальи Патоки о торговле младенцами в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В причастности к преступлению созналась жительница Московской области. Обвиняемой вынесли меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«[ФИО] предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними людьми в составе организованной группы», - сказал собеседник агентства.

Женщина стала 13-м фигурантом дела. Среди остальных предполагаемых преступников - три многодетных матери, няня детского сада, кулинар, бизнесмен, гастроэнтеролог и бывший начальник миграционного пункта из Алтайского края. Последняя продала внучку одной из трех многодетных матерей.

Главная фигурантка дела Логинова 10 августа признала вину. Всего следователи установили семь случаев продажи новорожденных по этому делу.

Дети Преступления Торговля
24 августа 2024, 18:03
Следователи допросили потерпевших по делу о подготовке нападения на Симоньян
РИА «Новости»
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Следствие в рамках расследования о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак дополнительно провело допрос потерпевших. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из материалов дела следует, что дополнительный допрос в качестве потерпевших прошли три человека.

Следователи уже провели очную ставку с задержанными, которых подозревают в готовившихся нападениях.

Подготовку покушения российские силовики предотвратили летом 2023 года. По информации ФСБ, преступление планировали совершить украинские спецслужбы. В СК сообщили, что фигурантами уголовного дела стали более 10 человек из неонацистской группировки «Параграф-88».

Журналистика Следственный комитет России Маргарита Симоньян
24 августа 2024, 11:35
Террористка Трепова вернулась из больницы в мордовскую колонию после депрессии
РИА «Новости»
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Дарью Трепову*, которая получила срок за убийство военкора Владлена Татарского, выписали из тюремной больницы и вновь отправили отбывать наказание в мордовскую исправительную колонию № 2. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в начале августа арестантке стало плохо в колонии. Предположительно, у нее развилась сильная депрессия и произошел «раскол личности». Трепову* экстренно перевели в тюремную больницу.

Супруг осужденной сообщил журналистам, что она находилась в медучреждении до 14 августа. Затем ее отвезли обратно в ИК-2.

Трепова* будет отбывать наказание до 53 лет за теракт в Санкт-Петербурге, который она устроила в 2023 году. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек получили ранения.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Терроризм Аресты Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

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