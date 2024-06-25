Правозащитник отметил, что девушку забрали из СИЗО 24 июня.

«Никакой новой информации нет. Только то, что я знаю, что она убыла к месту отбытия наказания. А куда именно она убыла, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Кто-то там уже начинает называть какие-то конкретные места. Для меня это все догадки. Пока никакой официальной информации, куда именно она уехала отбывать [наказание], я не знаю», - подчеркнул адвокат.

Ранее об этапировании Треповой сообщили «Известия». Журналисты не привели никаких подробностей.

В январе 2024 года Треповой назначили 27 лет в исправительной колонии по статьям о «Теракте», «Подделке документов» и «Незаконном обороте взрывных устройств».