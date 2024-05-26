26 мая 2024, 23:54

Убийством девушки в Самаре заинтересовались в центральном главке СК

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Жестокое убийство 17-летней девушки, на теле которой криминалисты насчитали не менее 60 ножевых ранений, всколыхнуло не только Самару, где произошло страшное преступление. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному главку представить доклад о ходе расследования. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка.

Следователи уже задержали подозреваемого по делу об убийстве с особой жестокостью. Им оказался 19-летний житель города.

По версии ведомства, в ночь на субботу, 25 мая, молодой человек в доме своего брата напал на 17-летнюю девушку и много раз ударил ее ножом.

В местных пабликах и Telegram-каналах появилась запись предварительного допроса юноши. Он признался, что действовал в состоянии аффекта. Но особое внимание у многих вызвала его татуировка в виде пентаграммы на лбу. Свою причастность к субкультурам молодой человек полностью отрицал.

По данным СМИ, в Самару к брату подозреваемый приехал из Тольятти. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе. Суд изберет ему меру пресечения в ближайший понедельник, 27 мая.

Убийства Суд Преступления Следственный комитет России
26 мая 2024, 19:56
Труп одного из пропавших в марте мальчиков нашли в Уфе на берегу реки Белой
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Одного из пропавших в Уфе мальчиков обнаружили мертвым. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

На место прибыли следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас личность мальчика устанавливают, точную причину смерти ребенка выяснят в рамках судебных экспертиз.

В СУ СК напомнили, что два подростка 13 и 14 лет пропали в Уфе 30 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что днем мальчики ушли из дома, направившись в лесной массив близ детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь.

Поиски родителей ни к чему не привели, тогда они обратились к правоохранителям. При поиске тогда смогли найти рюкзаки несовершеннолетних в лесу близ реки Белой.

Тело нашли на берегу реки Белой в районе парка Победы 26 мая. Погибшего обнаружили сотрудники экстренных служб при проведении поисковых мероприятий, уточнили в пресс-службе.

Дети Уфа СК РФ
26 мая 2024, 10:46
Наркокурьера с примотанным к телу свертком мефедрона поймали на вокзале в Москве
РИА «Новости»
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На Белорусском вокзале в Москве задержали наркокурьера со свертком мефедрона общим весом более килограмма. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Злоумышленника остановили сотрудники транспортной полиции. По внешним признакам мужчина был в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве.

При проверке документов у него уточнили про наличие запрещенных веществ. После утвердительного ответа мужчину доставили в дежурную часть.

При личном досмотре у него под одеждой обнаружили сверток с неизвестным веществом, примотанный к телу скотчем. Экспертиза показала, что в свертке был мефедрон общим весом свыше килограмма.

Задержанный - 25-летний безработный житель Смоленской области. Против него возбудили дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Сейчас он находится под стражей.

Наркотики Полиция
26 мая 2024, 02:17
В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях
РИА «Новости»
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Перовский районный суд города Москвы отправил Сергея Балтрушевича почти на два месяца в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали его публикации в соцсети «ВКонтакте».

Следствие установило, что он призывал людей совершать теракты на территории Москвы. Его действия попали под статью о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганде терроризма.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 июля 2024 года», - уточнили в сообщении.

Ранее в Москве приговорили бармена к 25 годам лишения свободы за серию диверсий на железной дороге и госизмену. Его задержали за поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от Наро-Фоминска.

До этого апелляционный военный суд признал законным и оставил без изменений приговор Дарье Треповой , осужденной на 27 лет лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Суд Терроризм Соцсети СИЗО Аресты Москва
25 мая 2024, 20:38
Уголовное дело возбудили после стрельбы по полицейским в Петербурге
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге после стрельбы по полицейским завели дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба СК.

О ходе расследования обстоятельств случившегося следователи доложат в центральный аппарат ведомства.

Днем 25 мая местный житель повздорил с продавцом магазина и ранил его из травматического пистолета. Пострадавший обратился в полицию.

Когда на место конфликта приехали правоохранители, злоумышленник начал по ним стрелять и спрятался в своей квартире. Уговорить его сдаться без сопротивления не удалось, и СОБР начал штурм жилого помещения: спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты.

Стрелка удалось нейтрализовать. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что мужчина скончался спустя 30-40 минут после проведенной операции.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба Полиция

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