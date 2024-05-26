Убийством девушки в Самаре заинтересовались в центральном главке СК

Следователи уже задержали подозреваемого по делу об убийстве с особой жестокостью. Им оказался 19-летний житель города.

По версии ведомства, в ночь на субботу, 25 мая, молодой человек в доме своего брата напал на 17-летнюю девушку и много раз ударил ее ножом.

В местных пабликах и Telegram-каналах появилась запись предварительного допроса юноши. Он признался, что действовал в состоянии аффекта. Но особое внимание у многих вызвала его татуировка в виде пентаграммы на лбу. Свою причастность к субкультурам молодой человек полностью отрицал.

По данным СМИ, в Самару к брату подозреваемый приехал из Тольятти. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе. Суд изберет ему меру пресечения в ближайший понедельник, 27 мая.