Убийство ребенка на Кубани раскрыли по надписям, оставленным убийцей на стенах
Жителя кубанской станицы Ленинградской осудили на 11 лет колонии за убийство кувалдой восьмилетней девочки в 2016 году. Мужчина закопал тело, а потом стал писать на зданиях место захоронения, об этом в Telegram-канале сообщило управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Девочка пропала в июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района. Ее не смогли найти ни живой, ни мертвой. Через 3,5 года в соседней станице на зданиях стали появляться надписи с указанием места захоронения останков ребенка.
Следователи на указанном участке обнаружили кости. Позже выяснилось, что девочка в день пропажи забегала в соседний двор 66-летнего Николая М., отвлекая его. Мужчина в попытке прогнать ребенка ударил ее кувалдой и убил. Тело он закопал в поле.
Подозреваемого задержали, он признался, что сам оставлял надписи на стенах. Его признали виновным в убийстве ребенка и назначили наказание - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд взыскал с виновного один миллион рублей в пользу семьи девочки в качестве компенсации морального вреда.