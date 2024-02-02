Убийство мужчины на рынке в 2001 году раскрыли в Москве

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Согласно данным следствия, вечером 17 сентября 2001 года на территории продуктового рынка в Москве подозреваемый совершил нападение на мужчину и нанес ему удары металлическим предметом. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения, ставшие впоследствии причиной смерти. Убийце удалось скрыться.

Изучая материалы нераскрытых дел, оперативники провели дополнительные экспертизы. Это позволило найти 58-летнего злоумышленника, который находился в Санкт-Петербурге. Его доставили в столицу.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в ведомстве.

Также в столице завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушки, которое произошло в 1997 году на востоке города.