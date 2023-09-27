Убийство 23-летней давности раскрыли в Москве

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В ведомстве сообщили, что 45-летнего жителя Владимирской области, удалось задержать совместными усилиями столичных полицейских, их коллег из Владимирской области, а также Росгвардии.

«В октябре 1999 года на 2-й улице Измайловского зверинца в лесопарковой зоне было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса», - сообщили в пресс-службе МВД.

Во время работ над преступлениями прошлых лет благодаря современным технологиям экспертам удалось установить личность подозреваемого, теперь его передали следственным органам для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве приняли решение повторно рассмотреть дело о заказном убийстве жены депутата. Таким образом, суд отменил решение об оправдании директора частной школы.

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