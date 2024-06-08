08 июня 2024, 14:17

Убийцу мужчины в московском парке арестовали

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Перовский районный суд Москвы отправил под арест до 4 августа Александра Штольца, подозреваемого в убийстве мужчины в лесопарке «Кусково». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Следствие предъявило фигуранту обвинение по статье «Убийство», свою вину он признал.

ЧП произошло во вторник, 4 июня, неподалеку от Большого радужного пруда. По версии следствия, Штольц на почве возникшей личной неприязни после замечания в свой адрес ударил мужчину ножом в грудь, от чего потерпевший скончался на месте. Убийца скрылся с места преступления, а нож выбросил.

Спустя несколько дней после убийства мужчина самолично явился в отделение полиции с повинной. С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Уголовное дело Убийства Суд
08 июня 2024, 13:13
Судимый житель Подольска поджег Opel своей родственницы
РИА «Новости»
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Не раз судимый житель Подольска поджег Opel на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск. ЧП произошло ночью 7 июня, а незадолго до этого — 5 июня — неизвестный спалил машину на улице Некрасова.

Информацию о горящем Opel во дворе на Симферопольской улице передали в дежурную часть около 03:50 7 июня, уточнили в региональном главке МВД.

Правоохранители оперативно прибыли на место, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили, что машину поджег мужчина, облив транспортное средство горючей жидкостью, а затем скрылся.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель. Причем злоумышленник приходится родственником женщины, которая сообщила о поджоге иномарки.

Проверка по факту случившегося продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

В распоряжении 360.ru также появилось видео поджога другой машины, который произошел 5 июня. Записью поделился очевидец ЧП.


Поджоги Полиция
08 июня 2024, 12:55
Уголовные дела завели против 25 иноагентов за отсутствие маркировки
РИА «Новости»
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Регулярно нарушавшие требования законодательства о маркировке публичных материалов 25 человек, внесенные в реестр иностранных агентов, подпали под уголовные дела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве сообщили, что всего передали следователям данные о 45 фигурантах списка иностранных агентов, прекративших маркировать свои материалы. Против 25 из них начали уголовное производство.

Всего в реестр иностранных агентов, по данным на субботу, 8 июня, внесли 809 человек и организаций. Только в этом году Роскомнадзор составил в отношении участников списка 180 протоколов за отсутствие маркировки.

Общая сумма штрафов по административным делам составила 7,1 миллиона рублей.

Если нарушение становится систематическим, то ведомство передает данные о фигуранте списка следователям для возбуждения уголовного дела.

На этой неделе Таганский районный суд назначил штраф в 30 тысяч рублей блогеру Илье Варламову * за отсутствие маркировки иностранного агента в опубликованных в интернете материалах. В реестр Минюста блогера включили в марте 2023 года.

*Илья Варламов - признан в России иностранным агентом.

Штрафы Уголовное дело Роскомнадзор Иноагенты
08 июня 2024, 12:13
Расследование убийства Талькова завершили
РИА «Новости»
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Следователи завершили расследование дела об убийстве известного певца Игоря Талькова. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Главк СК России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении Валерия Шляфмана, концертного директора Игоря Талькова. Он обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом», - заявили в ведомстве.

Следствие установило, что в 6 октября 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым - Шляфман причинил смертельное ранение Талькову при попытке застрелить из револьвера Малахова.

Следователи провели значительный объем следственных действий, допросили свыше 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники правоохранительных органов, присутствовавшие на месте происшествия Криминалисты изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет России
08 июня 2024, 11:09
В Кемерове арестовали директора компании по делу о столкновении трамваев
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Центральный районный суд Кемерова арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева по делу о столкновении двух трамваев. Об этом сообщил источник 360.ru из зала суда.

Следствие просило арестовать Мальцева на два месяца. Эту позицию поддержала и прокуратура области. Сам Павел Мальцев вину признал полностью.

«Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мальцева Павла Юрьевича на два месяца - до 6 августа 2024 года», - сказала судья Анастасия Костенко.

Утром в четверг в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали свыше 140 человек , в том числе 10 детей. Один мужчина скончался.

Сотрудники следственного комитета установили, что фигуранты произошедшего выпустили на рейс неисправный трамвай. В конечном итоге он столкнулся с другим транспортным средством.

Суд Дети ДТП

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