22 октября 2024, 14:46

Убийцу 16-летней девушки в Каменске-Уральском отправили за решетку

РИА «Новости»
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Суд признал виновным жителя Каменска-Уральского Эдуарда Голикова в убийстве 16-летней школьницы. Его приговорили к 21 году и одному месяцу тюрьмы, сообщили в главке СК по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что Голиков работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Мужчина жил один и вел замкнутый образ жизни. Чтобы выйти на его след, следователи сутки сидели в засаде.

Мужчину обвинили сразу по нескольким статьям: убийстве с целью скрыть другое преступление, покушении на изнасилование и краже.

По данным следствия, в ночь на 9 августа прошлого года он ехал на велосипеде и увидел незнакомую 16-летнюю девушку. Обвиняемый начал преследовать ее, потом обогнал и стал ждать несовершеннолетнюю в темноте. Когда девушка приблизилась, злоумышленник силой затащил ее в лесополосу и попытался изнасиловать.

Жертва сопротивлялась и кричала, но Голиков задушил ее. Уходя с места преступления, он прихватил мобильный телефон девушки.

Обвиняемого задержали 31 августа 2023 года и заключили под стражу. Правоохранители провели ряд экспертиз, допросили свидетелей, осмотрели место происшествия и изучили видео с камер наблюдения.

Чтобы определить, имеет ли Голиков какое-то отношение к смерти школьницы, его проверили на детекторе лжи.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу и признали обвиняемого вменяемым. Он не страдал расстройствами психики и не нуждается в принудительном лечении.

На одном из заседаний суда присутствовала местная жительница. Женщина сказала, что пострадала от действий Голикова и его приятеля. По ее словам, она едва не стала жертвой изнасилования.

Школьницу нашли мертвой в овраге в лесополосе поздно вечером 9 августа. За два дня до убийства она приехала в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, куда отправлялась, чтобы узнать о поступлении в колледж.

Перед исчезновением девушка отправила молодому человеку видеосообщение. Также она опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщила, что возвращается домой одна. Школьница просила ее «не убивать и не насиловать».

В начале января тело погибшей эксгумировали. Специалисты провели еще одну экспертизу и повторно захоронили труп.

Убийства
22 октября 2024, 11:12
За покушение на помощника депутата Госдумы киллеру заплатили 20 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Задержанный по подозрению в покушении на помощника депутата Госдумы, экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева был ранее судим за наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным Следственного комитета , киллер получил от заказчика, с которым когда-то сидел, предоплату в 500 тысяч рублей, а общий гонорар должен был составить 20 миллионов.

За Алихаджиевым он следил целый месяц, после чего 10 сентября четыре раза выстрелил в него в деревне Лапино недалеко от Одинцова. Однако помощник депутата остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Заказчика убийства тоже удалось найти и задержать, сейчас его допрашивают следователи.

Утром официальный представитель МВД Ирина Волк показала кадры задержания обоих подозреваемых в этом преступлении.

Стрельба МВД РФ Депутаты Следственный комитет России
22 октября 2024, 08:38
Предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на Шерипа Алихаджиева задержали
Telegram
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Полиция задержала предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева в Одинцове. Об этом утром 22 октября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Оба мужчины сейчас доставлены в следственные органы. Других подробностей Волк не привела.

Покушение на Алихаджиева (сейчас он работает помощников депутата Госдумы Владимира Шаманова) совершили вечером 10 октября, когда он находился на территории своего частного дома в деревне Лапино.

Неизвестный выстрелил в него четыре раза, а затем скрылся с места преступления. Бывшего чиновника госпитализировали с огнестрельными ранениями. В больнице ему потребовалась операция.

Убийства МВД РФ СК РФ
22 октября 2024, 02:36
Учителя подмосковной школы заподозрили в изнасиловании ученицы
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В подмосковном городе Домодедово задержали педагога по подозрению в сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщил в Telegram-канале региональный главк СУ СК.

По предварительной версии, 17 сентября мужчина в школе совершил в отношении девочки противоправные действия. Сейчас следователи проверяют информацию о причинении педагогом травм другому ученику.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются, с учителем проводят допросы.

Ранее в Барнауле поймали учителя, который вступал в интимную связь со школьниками на протяжении нескольких нет.

Мужчина совращал мальчиков 10-12 лет и снимал все свои действия на камеру.

В Свердловской области учитель английского языка школы города Талица получил 19 лет за серию преступлений сексуального характера против несовершеннолетних учениц. Он занимался растлением девочек в учительской.

Школы Преступления Учителя Школьники Мужчины Изнасилования
21 октября 2024, 22:17
Забирали паспорта и телефоны. На ферме под Ростовом держали 18 рабов
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В Ростовской области освободили шесть человек, которых заставляли работать на ферме. Платить рабам не собирались, отбирая у них телефоны и документы. Подробностями освобождения людей в беседе с 360.ru поделилась представитель движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

По словам представительницы «Альтернативы», пострадавшие оказывались на ферме разными способами. В основном их находили на вокзалах или автостанциях, предлагая разовую работу на складах за 1000 рублей в день, а по факту людей привозили на ферму. Потом у них отбирали телефоны и паспорта, а также устанавливали меры контроля, чтобы они не могли оттуда сбежать.

На данный момент одна женщина уже вернулась домой, пять человек написали заявление в полицию, остальные остались на ферме и пока в раздумьях, что делать дальше.

Освобожденные из плена рассказали, что хозяином фермы был цыган по имени Раджа. У него уже есть судимость за мошенничество и похищение людей. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце сентября в Рязанской области освободили людей, которых цыгане держали в рабстве.

Пленников избивали за любую провинность и заставляли подписывать фальшивый договор.

По ее словам, о существовании фермы с невольниками стало известно после обращения родственника одно из мужчин, который там находился. После проверки местоположения этого объекта, на ферму выдвинулись волонтеры, сотрудники СМИ и правоохранители.

«Нашли два дома, в одном обнаружили мужчину, в другом двух женщин, которые, как выяснилось, отвечали за хозяйство. Чуть позже привезли людей, которые трудились на полях. Всего оказалось 18 человек. Кто-то находился на ферме месяц, кто-то две недели, а кто-то вообще с начала лета», - отметила Файрушина.

Выяснилось, что всем работавшим на ферме не платили зарплату. Им обещали, что расчет будет в конце сезона или когда они соберутся ехать домой. Однако тех, кто хотел уйти, уговаривали остаться.

Уголовное дело Преступления Женщины Мужчины Полиция

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