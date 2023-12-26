26 декабря 2023, 08:32

Убийцу 16-летней девушки в Дивногорске приговорили к пожизненному сроку

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Ивана Папенко признали виновным в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Красноярский краевой суд приговорил его к пожизненному сроку, сообщила прокуратура региона.

Мужчину признали виновным в разбое, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. На заседании об избрании меры пресечения Иван Папенко заявил, что сможет повторить расправу. Прокурор просил максимальное наказание и напомнил, что мужчину уже судили за другое убийство.

«Признать Папенко Ивана Дмитриевича виновным в совершении преступлений <…> и окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», - постановил судья.

Преступление произошло 22 июля 2022 года. Около 17 часов вечера пьяный мужчина пришел на виадук в Дивногорске , чтобы грабить прохожих. Там он увидел незнакомую 16-летнюю девушку, затащил в лес, отобрал сумку, связал, надругался и убил. Через два дня волонтеры нашли ее тело, а полицейские по горячим следам вышли на подозреваемого.

Уголовное дело Убийства Суд Приговоры Красноярский край
26 декабря 2023, 04:14
Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед Новым годом
Freepik
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Мошенники в преддверии новогодних праздников стали чаще взламывать аккаунты россиян в мессенджерах и социальных сетях, а потом рассылать контактам «жертвы» сообщения с просьбой одолжить деньги. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты.

Злоумышленники взламывают аккаунты путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, которую часто маскируют за благовидным предлогом, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов добавил, что мошенники также выманивают одноразовый код, который нужен для привязки аккаунта к еще одному устройству.

Потом аферисты рассылают контактам жертвы просьбу одолжить ненадолго деньги, и присылают фото поддельной банковской карты. Перед Новым годом мошенники активизировались, это связано с предпраздничным ажиотажем и склонностью принимать необдуманные поступки.

Перед праздниками мошенники также активно рассылают россиянам фальшивые письма от служб доставки. В письмах они предлагают пользователям перейти по ссылке или открыть вложение.

Мессенджеры Праздники Мошенничество Деньги Новый год
25 декабря 2023, 23:56
Пытавшегося поджечь военкомат петербуржца обвинили в госизмене
РИА «Новости»
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Дело жителя Санкт-Петербурга Максима Асрияна поступило в Первый западный окружной военный суд. В электронной карточке на сайте суда указано, что его обвиняют в государственной измене.

Из документа следует, что дело окружному судье передали 22 декабря, слушание по решению вопроса об избрании меры пресечения состоится 27 декабря. Асрияна обвиняют по двум статьям - «Попытка теракта» и «Государственная измена».

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Максима Асрияна задержали 10 октября 2022 года - он пытался поджечь здание военного комиссариата во Фрунзенском районе. Известно, что обвиняемый придерживается экстремистских взглядов и испытывает недовольство проводимой правительством России политикой, а также поддерживает ВСУ.

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 9,5 лет за шпионаж в пользу Украину. Мужчина по Сети связывался с представителем ГУР и планировал передать информацию о военных объектах ВС РФ на территории Хабаровского края.

Санкт-Петербург Суд Терроризм Военные
25 декабря 2023, 23:49
Еще девятерых участников секс-вечеринки в московском ТЦ арестовали
Pxhere
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Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест девятерых участников скандальной вечеринки в торговом центре «Фэвори». Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения», - сказано в сообщении.

Участникам мероприятия назначили наказание в виде административного ареста на 15 суток. Одной из фигуранток дела придется заплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Днем 25 декабря стало известно, что суд отправил в изолятор участника секс-вечеринки в ТЦ «Фэвори». Мужчина выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок.

В СМИ появилась информация о том, что за участие в массовой оргии в торговом центре задержали более 30 человек. Полицейских вызвали очевидцы из-за шума. Правоохранители застали голых мужчины и женщин, а на месте обнаружили много спиртного и секс-атрибутов. На некоторых участников вечеринки составили протоколы о мелком хулиганстве.

Суд Аресты Москва 2023
25 декабря 2023, 22:03
Актера из «Слова пацана» обвинили в убийстве
РИА «Новости»
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Актера, сыгравшего эпизодическую роль в сериале  «Слово пацана» обвинили в убийстве. Информацию об этом разместили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

В материале сказано, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал актера Сергея Базанова сроком на два месяца. Мужчина является фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном в 2011 году.

«Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы, ему предъявлено обвинение», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Беспринципные» Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Московский бизнесмен написал заявление на артиста в полицию после заключения с ним трех договоров займа.

Убийства Суд Сериалы Россия Полиция Актеры

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