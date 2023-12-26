Убийцу 16-летней девушки в Дивногорске приговорили к пожизненному сроку

Мужчину признали виновным в разбое, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. На заседании об избрании меры пресечения Иван Папенко заявил, что сможет повторить расправу. Прокурор просил максимальное наказание и напомнил, что мужчину уже судили за другое убийство.

«Признать Папенко Ивана Дмитриевича виновным в совершении преступлений <…> и окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», - постановил судья.

Преступление произошло 22 июля 2022 года. Около 17 часов вечера пьяный мужчина пришел на виадук в Дивногорске , чтобы грабить прохожих. Там он увидел незнакомую 16-летнюю девушку, затащил в лес, отобрал сумку, связал, надругался и убил. Через два дня волонтеры нашли ее тело, а полицейские по горячим следам вышли на подозреваемого.