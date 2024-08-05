05 августа 2024, 18:45

Убийце Япончика вынесли заочный приговор

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Мосгорсуд заочно приговорил Астамура Бутбу, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, к 19 годам строгого режима. Об этом сообщили «Известия».

Суд признал мужчину виновным не только в убийстве, но и в незаконном хранении огнестрельного оружия. Бутба отбывает наказание в родной Абхазии за разбойное нападение на банк, и страна отказалась его выдавать, поэтому дело рассматривали без его присутствия. Второй фигурант дела - Нугзар Папава, ранее получивший 16 лет - тоже сидит в тюрьме в Абхазии, но за похищение человека.

Покушение на Япончика совершили в Москве 28 июля 2009 года. Вор в законе получил тяжелое ранение и 9 октября умер в больнице. Непосредственно из СВД выстрелил Бутба, Папава прикрывал его и помогал уйти с места преступления.

Ранее стало известно, что одного из убийц певца Михаила Круга будут судить еще за три заказных убийства.

Мосгорсуд заочно приговорил Астамура Бутбу, обвиняемого в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, к 19 годам строгого режима. Об этом сообщили « Известия ».

Мосгорсуд Убийства Суд Преступления Приговоры
05 августа 2024, 19:16
«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии
Телеканал «360»
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Боксер Дмитрий Двали вступился в Феодосии за прохожего, потому что не мог поступить иначе. Об этом 360.ru рассказал брат спортсмена — Юрий Двали.

Напали толпой Он объяснил, что боксер вместе со своим другом просто попытался остановить нападавших, но в ответ мужчины вдевятером стали избивать молодых людей.

«Вступились за парня, попытались вмешаться, просто остановить драку. И ребята, которые избивали человека, переключились на них и толпой начали избивать двоих», - указал брат пострадавшего.

Он добавил, что Дмитрий - добрый и доброжелательный человек, который много занимается волонтерством и всегда помогает другим.

«Я никогда не сомневался, что он будет готов вступиться [за другого человека] в такой ситуации. Многие говорят, что он зря это сделал, но у него даже мысли [уйти] не возникло. Любой бы из нас, мы так воспитаны, у нас такой пример вокруг, старшее поколение, любой из нас бы так сделал», - объяснил молодой человек.

Спортсмен добавил, что сейчас Дмитрий находится в медучреждении и готовится к операции.

«Его перевели в другую больницу, ему предстоит операция, он сейчас находится в другой клинике, в Москве. Его обследуют врачи, сейчас будет известно, когда будет операция», - сообщил он.

Предстоит сложнейшая операция Ситуацию с побоями также прокомментировал тренер Двали - Иван Щелок. Он вспомнил, что Дмитрий пришел в секцию по боксу вместе со своим братом еще в 2009 году. По его словам, у ученика сильный удар, но он применяет свои умения только на ринге.

«Добрый, воспитанный, хороший человек. Дисциплинированный, и на улице он драться не станет», - рассказал тренер.

Он также сообщил, что операцию Двали проведут уже завтра - 6 августа. Преподаватель признался, что от нее отказались шесть профессоров, потому что ситуация очень сложная.

«Сказали, что удар очень неприятный, что шансы очень малы. Но мы верим в то, что они смогут это сделать», - заключил он.

Тренер добавил, что порядочные люди не станут никого бить ногами по голове. Он выразил надежду, что жизнь научит нападавших, как себя надо вести в обществе.

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство. По данным ведомства, на молодых людей напали девять мужчин, трое из которых работают охранниками в клубе, а остальные - разнорабочими.

Драки Спортсмены Крым Бокс Избиения
05 августа 2024, 16:07
Задержание напавших на российского боксера Двали попало на видео
РИА «Новости»
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Задержание напавших в Крыму на чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали попало на видео. Кадры опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжелые травмы известный российский спортсмен», - прокомментировала Волк.

Боксер Дмитрий Двали и его друг заступились за молодого человека, которого избивала группа людей. Спортсмен получил тяжелую травму глаза, есть вероятность, что он больше не сможет им видеть. На чемпиона набросились не менее восьми человек. Нападением заинтересовались следователи.

Ранее обвинение в покушении на убийство боксера Дмитрия Двали предъявили девятерым мужчинам. Участников драки отправили в изолятор. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело из хулиганства в покушение на убийство.

Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что пока рано говорить о том, сможет ли Двали продолжить карьеру. Спортсмен готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.

Задержания Видео
05 августа 2024, 15:49
Подростки из Невинномысска подожгли четыре вышки операторов связи
Unsplash
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Двое подростков из Невинномысска подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, 15-летние школьники хотели «дестабилизировать деятельность органов власти», поэтому за пять дней подожгли две вышки на улице Южный обход, а также по одной на улице Дзержинского и в Промышленном районе города.

Школьников задержали, в отношении них возбудили уголовное дело о теракте. По информации канала, им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее липецкого подростка осудили на четыре года колонии за подготовку теракта в школе. Он вступил в запрещенные в России террористические организации и собрал взрывное устройство. По версии следствия, подросток планировал устроить теракт в учебных заведениях и местах большого скопления людей. У него дома правоохранители нашли три пневматических пистолета, патроны и националистическую литературу.

Уголовное дело Терроризм Россия Школьники
05 августа 2024, 15:16
СК сообщил о задержании директора парка «Патриот» Ахмедова
sledcom.ru
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Следственный комитет сообщил о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, который проходит по делу о мошенничестве. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Также в рамках дела задержали заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении средств из бюджета, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

В конце июля в парке прошли обыски. Журналисты предположили, что они могли быть связаны с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство парка.

Следственный комитет России

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