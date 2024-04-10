10 апреля 2024, 20:52

Убийца серпуховского адвоката получил 12 лет колонии

РИА «Новости»
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Житель Серпухова получил 12 лет за убийство адвоката, совершенное по найму в 2016 году. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие установило, что руководитель администрации поселка Оболенска задумал расправиться с адвокатом, который активно участвовал в судах с различными исками к администрации.

Организовать преступление согласился знакомый обвиняемого, который занимал должность директора муниципальной организации, за 140 тысяч рублей и должность депутата. Тот в свою очередь привлек к соучастию своего заместителя, пообещав ему карьерный рост.

По данным СК, 30 августа 2016 года исполнитель у дома в поселке Оболенск выстрелил из пневматической винтовки в адвоката, смертельно его ранив. Суд назначил исполнителю убийства 12 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Москве пожилая женщина решила избавиться от родного сына и заказала его убийство. Родственники не могли поделить квартиру.

Убийства Суд Адвокаты Серпухов
10 апреля 2024, 20:31
Вероятный подельник террористов из «Крокуса» сбежал от силовиков на машине
Телеканал «360»
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Разыскиваемый по подозрению в пособничестве террористам из «Крокус Сити Холла» сбежал от правоохранителей на машине. Но дальше городского округа Чехов уехать не смог, так как автомобиль заехал в придорожную траншею. В распоряжении «360» оказалось видео с места аварии подозреваемого.

На кадрах видно, что машина заехала в параллельную траншею на обочине дороги. Вероятно, что это произошло во время погони.

Об этом же косвенно свидетельствует то, что подозреваемый не закрыл свое транспортное средство. Сейчас около машины работают сотрудники полиции.

Машины Теракт в «Крокусе»
10 апреля 2024, 20:30
Сбежавший от силовиков вероятный пособник боевиков из «Крокуса» попал на камеры
РИА «Новости»
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Фотографию предполагаемого пособника боевиков, устроивших нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», опубликовал Telegram-канал Mash. По данным авторов сообщения, мужчина сбежал от правоохранителей и скрылся в лесу на территории городского округа Чехов.

К поискам беглеца подключили все подразделения. Правоохранители не исключили, что у подозреваемого есть при себе оружие.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин заявил, что на территории муниципалитета ввели план «Сирена» для поимки вероятного пособника террористов. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что в округе работают сотрудники ФСБ и МВД «Буду информировать о проводимых оперативных мероприятиях, держу ситуацию на личном контроле», - заявил Собакин.

Telegram-канал «112» уточнил, что сотрудники силовых структур разыскивают в городском округе Чехов мужчину 1976 года рождения. Ориентировку с его данными передали всему личному составу.

Вооруженная группа из четырех боевиков ворвалась в «Крокус Сити Холл » вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по людям в холле и концертном зале, а перед уходом подожгли здание.

Правоохранители задержали террористов в Брянской области. Спустя несколько дней криминалисты заявили о задержании пособников боевиков, которые предоставили им жилье, машины, а также обеспечивали деньгами.

Терроризм МВД РФ ФСБ Теракт в «Крокусе»
10 апреля 2024, 18:45
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова
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Мосгорсуд признал законным решение об аресте фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловара Исломова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановление Басманного районного суда… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… оставили без изменения», - указали в сообщении.

Адвокат Исломова заявил РИА «Новости» , что его подзащитный не признал вину в соучастии в теракте в «Крокус сити Холле».

Ранее семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали 143 человека. В рамках следствия сейчас проходят 11 человек. По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами.

Уголовное дело Суд Терроризм Москва Теракт в «Крокусе»
10 апреля 2024, 18:42
Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО
РИА «Новости»
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Следователи заподозрили депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Киллер застрелил преподавателя в июне 2011 года. Об этом со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил «Коммерсант».

По данным журналистов, постановление о привлечении Гаджиева* обвиняемым по делу вынесли еще в июне 2023 года. Суд заочно арестовал бывшего политика.

Садикова убили 7 июня 2011 года рядом с многоэтажным домом, где он проживал. В тот день погибший приехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял обязанности охранника и водителя. Кроме того, в автомобиле находился бывший шеф-редактор издания «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов вместе с супругой.

На машину напали двое вооруженных людей и открыли огонь, Гаджиев и его племянник погибли. Следствие считает бывшего депутата организатором убийства.

В феврале 2024 года МВД объявило Гаджиева в розыск по уголовной статье.

* Признан иноагентом на территории России.

Уголовное дело Убийства Депутаты

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