Убийца серпуховского адвоката получил 12 лет колонии

Следствие установило, что руководитель администрации поселка Оболенска задумал расправиться с адвокатом, который активно участвовал в судах с различными исками к администрации.

Организовать преступление согласился знакомый обвиняемого, который занимал должность директора муниципальной организации, за 140 тысяч рублей и должность депутата. Тот в свою очередь привлек к соучастию своего заместителя, пообещав ему карьерный рост.

По данным СК, 30 августа 2016 года исполнитель у дома в поселке Оболенск выстрелил из пневматической винтовки в адвоката, смертельно его ранив. Суд назначил исполнителю убийства 12 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Москве пожилая женщина решила избавиться от родного сына и заказала его убийство. Родственники не могли поделить квартиру.