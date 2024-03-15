15 марта 2024, 14:17

Убийца четырех человек в Ростовской области получил пожизненное

РИА «Новости»
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Суд Ростовской области признал жителя Новошахтинска виновным в убийстве четырех человек и приговорил его к пожизненному тюремному заключению с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального СК.

Суд установил, что в июне 2022 года мужчина в состоянии наркотического опьянения вооружился охотничьим ружьем и ножом, после чего пришел в квартиру к другу в Новошахтинске.

Там он выстрелил в 37-летнего мужчину, двух женщин 24 и 26 лет, а также двухлетнего мальчика. От полученных ранений они скончались на месте.

После этого фигурант увидел в соседней комнате четырехлетнюю девочку, ударил ее ножом в шею и выстрелил в голову. Предположив, что она умерла, убийца скрылся, однако ребенок выжил. На следующий день стрелка задержали.

В начале марта пожизненный срок получил уроженец Нижегородской области, который совершил тройное убийство.

Убийства Суд Следственный комитет России
15 марта 2024, 13:48
Уголовное дело возбудили в Москве после порчи бюллетеней на избирательном участке
РИА «Новости»
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Жительница Москвы попыталась испортить бюллетени для голосования на одном из избирательных участков столицы. Ее задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

Днем 15 марта на одном из избирательных участков москвичка вылила чернила в урну для бюллетеней. Ее в оперативном порядке задержали.

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу», - указали в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Аналогичное ЧП произошло ранее на избирательных участках в Ростове и Карачаево-Черкессии. В связи с этим ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова , комментируя произошедшее, также призвала сотрудников на участках в регионов проявлять бдительность.

Уголовное дело ЦИК РФ СК РФ Россия Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 12:29
Диверсию на железнодорожном транспорте предотвратили в Белгородской области
РИА «Новости»
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В Белгородской области задержали гражданку России, которая собиралась по заданию Украины устроить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Женщина, по версии следствия, работала на украинские спецслужбы, и готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта - собиралась подорвать пути. Для этого она незаконно купила взрывное устройство. Подозреваемую взяли с поличным.

В Москве задержали украинского агента, который запускал беспилотники около военных объектов. Таким способом злоумышленник хотел запутать российские системы ПВО.

ФСБ
15 марта 2024, 10:45
Дело возбудили после обнаружения тела младенца в Новосибирской области
РИА «Новости»
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В Новосибирской области мать убила своего новорожденного ребенка. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие установило, что в конце февраля женщина родила ребенка. Она положила новорожденную девочку в ведро и вынесла на мороз. В понедельник, 11 марта, было обнаружено тело ребенка без признаков жизни.

Следователи назначили комплекс необходимых экспертиз. Оперативники уже допросили подозреваемую, ее родственников и соседей. Специалисты сейчас устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на мусорном полигоне на Камчатке нашли тело младенца. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.

Уголовное дело Дети Россия
15 марта 2024, 10:26
Оставившую замерзать детей на Новый год мать будут судить на Алтае
РИА «Новости»
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В селе Подгорное Майминского района молодая женщина предстанет перед судом за оставление в опасности своих детей и ненадлежащее исполнение ею родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемая оставила своих двух маленьких сыновей одних в запертом и неотапливаемом доме накануне Нового года. Дети находились там без присмотра взрослых, у них также не было еды, воды и надлежащего гигиенического ухода. Сама женщина уехала из дома в соседний населенный пункт.

Вечером 3 января 2024 года близкий родственник детей по линии отца решил навестить семью и нашел в доме тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.

«С признаками острого респираторного заболевания мальчик был доставлен в республиканскую больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется», - заявили в ведомстве.

Пострадавшего ребенка изъяли из семьи до принятия судом решения по уголовному делу. Сейчас он находится под временной опекой близких родственников по линии отца.

На женщину завели три уголовных дела. Свою вину обвиняемая признала.

Ранее в Калининграде мать обожгла кипятком годовалую дочь.

Уголовное дело Суд Дети

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