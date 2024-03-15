Убийца четырех человек в Ростовской области получил пожизненное

Суд установил, что в июне 2022 года мужчина в состоянии наркотического опьянения вооружился охотничьим ружьем и ножом, после чего пришел в квартиру к другу в Новошахтинске.

Там он выстрелил в 37-летнего мужчину, двух женщин 24 и 26 лет, а также двухлетнего мальчика. От полученных ранений они скончались на месте.

После этого фигурант увидел в соседней комнате четырехлетнюю девочку, ударил ее ножом в шею и выстрелил в голову. Предположив, что она умерла, убийца скрылся, однако ребенок выжил. На следующий день стрелка задержали.

В начале марта пожизненный срок получил уроженец Нижегородской области, который совершил тройное убийство.