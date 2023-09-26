Убивший сыновей в Омской области мужчина ранее угрожал им и избивал жену

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В ходе следствия правоохранители установили, что летом 2021 года мужчина после ссоры с супругой вывез в лес одного из своих сыновей и собирался расправиться с ним. При этом мужчина угрожал ребенку ружьем.

За это его привлекли к административной ответственности по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Как отметила пресс-служба регионального СК, сотрудники органов системы профилактики не приняли должные дополнительные меры профилактического характера.

«Кроме того, со слов его супруги он неоднократно на почве ревности избивал ее, в связи с чем она хотела с ним развестись», - указали в ведомстве.

За примерное поведение в сентябре 2022 года мужчину сняли с профилактического учета, также ему вернули изъятое ружье и документы.

«Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что сотрудников, о которых идет речь, подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей о «халатности».

Убийства произошли в воскресенье, 24 сентября. По версии следствия, мужчина поругался с женой на почве предстоящего развода и застрелил сыновей трех и пяти лет, а также 27-летнего брата супруги. Как стало известно позже, подозреваемый трудился на вахте и увлекался охотой.

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