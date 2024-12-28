28 декабря 2024, 10:05

Убивший своих детей под Тверью мужчина последние три дня был неадекватен

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Убивший четверых детей в Тверской области отец примерно три дня назад начал вести себя неадекватно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мать детей спала на втором этаже частного дома, когда услышала шум и спустилась. Также вниз пришел брат ее супруга. В тот момент трое мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также годовалая девочка уже были мертвы.

Их отец - 37-летний выходец из Таджикистана, имеющий гражданство РФ, на глазах родственников попытался покончить с собой. Его госпитализировали. Сейчас он находится на ИВЛ.

Всего в семье воспитывали шестеро детей. В поле зрения правоохранителей семейство не попадало.

Утром в субботу работники скорой помощи сообщили в правоохранительные органы о четырех погибших детях в СНТ Межурка.

Убийства Дети Преступления Массовое убийство детей под Тверью
28 декабря 2024, 08:54
Полиция поймала удмуртского расхитителя церквей
Пресс-служба МВД
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Правоохранители задержали жителя Ижевска, который похитил ценности из нескольких удмуртских храмов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД России.

В период с января по сентябрь 2024 года вор проникал в храм под видом прихожанина, беседовал со священниками и ставил свечи, а затем выносил попавшиеся на глаза ценности.

Злоумышленник похитил множество золотых украшений, Казанскую икону Божией Матери и ящик для пожертвований. Всего мужчина наворовал на сумму почти 600 тысяч рублей. Полиция выяснила, что краденое вор сбывал в ижевском ломбарде, а деньги спускал на свои нужды.

«При этом часть похищенных у задержанного все же была изъята. Устанавливается местонахождение иконы и ящика для пожертвований», - отметили в МВД.

Ранее злоумышленник проник в дом пенсионера под видом работника Санэпидемстанции и украл 400 тысяч рублей. Он вытащил деньги из шкатулки, которая была на полке в шкафу.

МВД РФ Преступления Удмуртия Полиция
28 декабря 2024, 06:11
Владельца АЗС в Дагестане, где при взрыве погибли 13 человек, перевели под домашний арест
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Марата Джанхуватова, владельца автозаправочной станции в Дагестане, где взрыв унес жизни 13 человек, отправили под домашний арест. Об этом РИА «Новости» рассказала глава пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

Она уточнила, что такую меру пресечения выбрал суд. Бизнесмен останется под домашним арестом как минимум до февраля следующего года.

Взрыв на АЗС на дороге в село Новый Хушет в Дагестане произошел 27 сентября 2024 года. По факту взрыва власти возбудили уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК).

В Следственном комитете России заявляли, что взрывчатых веществ на месте не обнаружили. Власти арестовали фактического владельца автозаправки. После заключения под стражу ему несколько раз продлевали арест. Дело о взрыве на АЗС в Дагестане взял под контроль центральный главк СК РФ.

Дагестан Взрывы Аресты Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
28 декабря 2024, 04:47
Московская студентка отдала аферистам более 7 млн рублей, пытаясь сдать сессию
Freepik
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Студентка столичного вуза стала жертвой мошенников. Им удалось отнять у нее деньги и украшения общей стоимостью около 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Звонок из «деканата» По данным телеканала, девушке позвонил «сотрудник деканата», который объяснил, что якобы для сдачи сессии ей нужно зарегистрироваться на сайте. Причем аферист убедил студентку включить демонстрацию экрана, чтобы контролировать правильность вводимых данных. После этого на телефон девушки пришло SMS от «Госуслуг», а мошенник повесил трубку.

Неизвестное приложение Через некоторое время со студенткой связались еще несколько злоумышленников, которые представлялись следователем, сотрудниками «Госуслуг» и представителями Росфинмониторинга. Они убедили пострадавшую в том, что ее счета заблокировали. После нескольких сеансов убеждения девушка под давлением преступников скачала неизвестное приложение и рассказала обо всем, что есть в квартире.

В конечном итоге девушка отдала злоумышленникам более 24 тысяч долларов (примерно 2,4 миллиона рублей), 27,5 тысячи евро (около 2,9 миллиона рублей), двое мужских часов общей стоимостью 1,5 млн рублей, несколько десятков женских украшений и коллекционные монеты.

Ранее россиянам раскрыли некоторые схемы мошенничества перед новогодними праздниками. Также специалисты предупредили о возможном росте числа случаев мошенничества на 20–30% по причине ажиотажа и невнимательности людей.

Евро Праздники Вузы Мошенничество Деньги Госуслуги
27 декабря 2024, 19:22
Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках
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Останкинский суд Москвы вынес приговор сыну актера Владимира Сошальского, который был признан виновным в хранении наркотиков и попытке их сбыта. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили «Известия».

Владимира Сошальского-младшего задержали по подозрению в распространении наркотиков в крупном размере 29 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, подозреваемый пытался скрыться, но его остановили сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска у него были обнаружены три пакета с наркотическими веществами общей массой 2,78 грамма.

В отношении Сошальского-младшего возбуждено дело о признании виновным в совершении преступлений по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее на полигоне в Ленинградской области сотрудники ФСБ уничтожили более 300 килограммов наркотиков и оборудование для их производства. Они проходили по уголовным делам как вещественные доказательства.

Наркотики Актеры

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