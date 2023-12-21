21 декабря 2023, 16:18

Убившего своего знакомого в машине мужчину осудили на 13 лет в Москве

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Лему Ибрагимову, которого обвинили в убийстве мужчины в машине год назад, выдвинули приговор. Его осудили на 13 лет. Мужчина свою вину не признал. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе следствия установили, что 7 сентября 2022 года Ибрагимов ехал в автомобиле Mercedes-Benz, которым управлял его знакомый, бизнесмен Тарас Шевченко, в районе Новоарбатского моста. В ходе беседы между мужчинами началась ссора.

В итоге обвиняемый выстрелил семь раз из пистолета в оппонента. Шесть пуль попали в шею и грудь мужчины. Знакомый убийцы скончался на месте. Ибрагимова же задержали прямо на месте преступления.

В пресс-службе столичного Следственного комитета отметили, что следователи оперативно провели комплекс необходимых следственных действий: собрали материалы, характеризующие личность фигуранта, и допросили очевидцев. Полученная информация подтвердила вину подсудимого, которую он отказывался признавать.

Дорогомиловский районной суд Москвы 21 декабря вынес Ибрагимову приговор. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и его частей, а также в убийстве.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметили в ведомстве.

Накануне суд вынес приговор убийце двух спавших взрослых и ребенка на востоке Москвы.

Убийства Преступления Москва 2023
21 декабря 2023, 14:33
Двух военнослужащих осудили на Камчатке за отказ участвовать в СВО
РИА «Новости»
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Гарнизонный военный суд на Камчатке вынес приговор двум военнослужащим из Петропавловск-Камчатского городского округа, отказавшимся принимать участие в специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Один из военнослужащих получил 2,4 года лишения свободы в колонии-поселении, а второй - 2,5 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, фигуранты могут обжаловать его в Тихоокеанский флотский военный суд в апелляционном порядке.

В понедельник, 18 декабря, Волгоградский гарнизонный суд рассмотрел дело пятерых военнослужащих за дачу взятки , чтобы не ехать в зону специальной операции. Реальный срок получил только один фигурант, двоим дали условные сроки, а еще двоих подсудимых оштрафовали.

Также ранее на Сахалине шесть лет колонии получил офицер, который самовольно покинул воинскую часть в Донецкой Народной Республике.

Суд Военные
21 декабря 2023, 12:48
Москвич украл сумку за три миллиона рублей, чтобы расплатиться с долгами
РИА «Новости»
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Неоднократно судимый 63-летний мужчина украл из мастерской по ремонту обуви и аксессуаров в Москве сумку, чтобы расплатиться со своим знакомым. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина устроился на работу курьером. В обязанности входило забирать заказы и доставлять хозяевам готовые изделия. Однако до этого он взял у знакомого долг в 500 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги, мужчина решился на преступление.

С утра он пришел на работу. Когда убедился, что рядом никого нет, он при выключенном свете взял с полки женскую сумку из кожи аллигатора и спрятал ее под пальто. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Затем злоумышленник скрылся с места преступления и пошел в ближайший ломбард, где выручил за украденный предмет 300 тысяч рублей. Однако на следующий день ему позвонили с работы и заявили, что в помещении есть камера, снимающая в том числе в темноте.

Обвиняемый не знал, что в мастерской было видеонаблюдение. Он попытался забрать из ломбарда сумку, однако ему сообщили, что это невозможно. Тогда он получил оставшуюся часть денег, вернул долг, а с мастерской перестал выходить на связь, сменив номер телефона и адрес проживания.

«С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд признал мужчину виновным в совершении кражи (пункт „б“ части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима. В действиях осужденного признан особо опасный рецидив», - отметили в ведомстве.

Ранее мужчина украл сумку с деньгами из автомобиля на юго-востоке Москвы.

Преступления Кражи Москва 2023
21 декабря 2023, 12:40
Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за слова про терроризм
РИА «Новости»
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Пьяный россиянин, находясь на борту самолета, назвал себя террористом. За ложное сообщение его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ухтинского городского суда.

В ноябре мужчина отправился из Ухты в Москву на самолете. Во время предполетной подготовки бортпроводник попросил его занять свое место. Однако нетрезвый 50-летний житель Коми отреагировал на просьбу неожиданно: заявил, что является террористом, поэтому «задержки не избежать». Потом он сел в кресло и уснул.

После слов о терроризме командир самолета вызвал на борт правоохранителей. Полицейские сняли с рейса жителя Коми. При обыске взрывчатых веществ у него не нашли.

«Действия правонарушителя квалифицированы судом <…> как ложное сообщение об иных действиях, создающих опасность гибели людей», - уточнили в суде.

Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Житель Омска пытался изнасиловать проводницу в поезде. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.

Суд Терроризм Самолеты
21 декабря 2023, 12:28
Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за падения льда в Люберцах
РИА «Новости»
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Следственный отдел по городу Люберцы возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после смерти мужчины, на которого упал лед с крыши. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области.

В ведомстве напомнили, что 20 декабря четыре человека получили травмы из-за падения снега и наледи с крыши здания в Люберцах. Один из пострадавших впоследствии умер в больнице.

«В настоящее время следователи и криминалисты проводят обыски в помещениях администрации, военкомата и других организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал снег», - сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

Правоохранители выяснят, кто отвечал за содержание крыши здания и уборку снега. Ведомство также призвало отвечающих за эти вопросы в регионе принять меры, чтобы не допускать аналогичных случаев.

Глыба льда рухнула с крыши здания в Люберцах на людей, стоявших в очереди. После происшествия госпитализировали трех пострадавших.

Люберцы Следственный комитет России

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