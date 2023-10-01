Убившего семейную пару рабочего задержали по горячим следам в Ялте
Сотрудники полиции задержали по горячим следам мужчину, которого подозревают в убийстве владельцев гостевого дома из Ялты. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Крым.
«Сегодня ночью по горячим следам при попытке скрыться по подозрению в данном преступлении в Судаке задержали жителя Ялты - разнорабочего, который присматривал за гостевым домом, которым владели супруги», - отметили в ведомстве.
Сейчас подозреваемый дает признательные показания. Причины преступления устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее в Свердловской области обнаружили тело 39-летней женщины. В убийстве заподозрили мужчину, который работал на нее охранником или разнорабочим. По предварительным данным, автомобиль погибшей обнаружили в кювете на съезде с дублера Сибирского тракта в сторону Кольцова. Перед этим убитая отправилась в свой коттедж.