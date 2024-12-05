05 декабря 2024, 16:44

Убитые в Сарове пенсионеры прожили вместе 20 лет

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жестоко убитые в Сарове пенсионеры прожили вместе 20 лет. Об этом 360.ru заявил сын погибшего от рук злоумышленника мужчины. Он подчеркнул, что в браке пожилые люди не состояли и оставались сожителями.

По данным нижегородского главка СК , убийство произошло в квартире дома на улице Ленина. В ведомстве уточнили, что неизвестный зарезал 78-летнего мужчину и отрубил голову 77-летней женщине.

Криминалисты возбудили уголовное дело. Они осмотрели квартиру на предмет улик и опросили соседей.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.


В рамках расследования уголовного дела полицейские задержали 29-летнего мужчину , подозреваемого в жестоком убийстве.

Убийства Пенсионеры Следственный комитет России
05 декабря 2024, 04:21
Бастрыкина и Колокольцева обвинили в профнепригодности из-за ареста подростка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
За участие в драке в парке «Ходынское поле» под суд пойдет 13-летний парень. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел это несправедливым, раскритиковал работу Следкома и МВД, сообщило агентство «Грозный-информ».

Делом против подростка занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и лично Кадыров. Правоохранители предъявили обвинение по четырем преступным эпизодам, подозреваемый находится под домашним арестом.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с [председателем СКР Александром] Бастрыкиным и [главой МВД России Владимиром] Колокольцевым - сидят не на своих местах», - сказал глава Чечни.

Суд над подростком пройдет 18 декабря. Кадыров заверил, что он избежит наказания.

Глава Чечни выступил на прямой линии. Он приехал на мероприятие на захваченном броневике и привез с собой военнопленного.

Драки Уголовное дело МВД РФ Рамзан Кадыров Следственный комитет России Москва
05 декабря 2024, 00:09
Маньяк обезглавил пожилую женщину в Сарове
Читайте нас в: Google Новости
В Сарове неизвестный убил двух пенсионеров. Одной из жертв преступник отрезал голову. Пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области показала место нападения.

В Сарове неизвестный убил двух пенсионеров. Одной из жертв преступник отрезал голову.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области показала место нападения.

Убийство произошло в квартире на проспекте Ленина. Преступник зарезал 78-летнего мужчину и обезглавил 77-летнюю женщину. Следователи возбудили уголовное дело.

По информации Следкома, к расследованию подключились опытные криминалисты регионального управления и оперативники полиции. Они осмотрели место убийства, опросили свидетелей и назначили экспертизы. Прокуратура Нижегородской области взяла уголовное дело на контроль.

Погибший мужчина - инвалид, сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, преступник прокрался в квартиру вслед за соцработницей и убил обоих.

В Санкт-Петербурге суд признал бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко виновным в тройном убийстве. Он разделался с бывшим клиентом, его партнером и переводчицей.

Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
04 декабря 2024, 10:32
В Хабаровском крае поймали браконьеров с почти тремя центнерами черной икры
Читайте нас в: Google Новости
Оперативники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресекли оборот незаконно добытых особо ценных водных биологических ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики при содействии управления Госавтоинспекции по региону обнаружили и изъяли у двоих мужчин в Ульчском районе более 310 килограммов рыбы осетровых видов и 260 килограммов черной икры без документов.

Следственный комитет по региону завел дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов и ценных диких животных».

Ранее в Охотском море задержали браконьеров, которые незаконно выловили крабов на 7,3 миллиона рублей. При этом у них при себе было разрешение на вылов камбалы, наваги и трески, но не ракообразных. В отношении капитана судна завели уголовное дело.

ФСБ Следственный комитет России
04 декабря 2024, 07:26
В Москве арестовали продавца фруктов за содействие терроризму
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Москве арестовал менеджера по продажам в компании «Фрэш Натс», специализирующейся на торговле орехами и фруктами. Мужчину обвинили в содействии террористической деятельности, сообщило РИА «Новости».

«Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 января 2025 года», - процитировало агентство заявление из судебных материалов.

В документах отметили, что москвичу вменили статью «вовлечение людей в террористическую деятельность». Следователи настаивали на арест подозреваемого, потому что тот мог скрыться от правоохранителей будучи на свободе. Сам обвиняемый и его защитники просили об избрании более мягкой меры пресечения из-за состояния здоровья москвича.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина из Средней Азии к восьми годам заключения за финансирование терроризма. Мигрант перевел деньги на счет участника международной террористической организации.

Суд Терроризм Военные Торговля Мужчины Аресты Деньги Камчатка Москва

Новости по теме