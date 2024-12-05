Убитые в Сарове пенсионеры прожили вместе 20 лет

Читайте нас в:

За участие в драке в парке «Ходынское поле» под суд пойдет 13-летний парень. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел это несправедливым, раскритиковал работу Следкома и МВД, сообщило агентство «Грозный-информ».

Делом против подростка занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и лично Кадыров. Правоохранители предъявили обвинение по четырем преступным эпизодам, подозреваемый находится под домашним арестом.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с [председателем СКР Александром] Бастрыкиным и [главой МВД России Владимиром] Колокольцевым - сидят не на своих местах», - сказал глава Чечни.

Суд над подростком пройдет 18 декабря. Кадыров заверил, что он избежит наказания.

Глава Чечни выступил на прямой линии. Он приехал на мероприятие на захваченном броневике и привез с собой военнопленного.