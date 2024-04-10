Убитого мужчину нашли на востоке Москве

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее в Балашихе задержали женщину, которая созналась в убийстве отца. Дочь зарезала мужчину в ходе ссоры и спрятала его расчлененное тело в холодильник.

Перед этим в Кургане арестовали местного жителя по подозрению в убийстве. По версии следствия, мужчина поругался со знакомым, зарезал его и спрятал тело в колодце.

«Около одного из жилых домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области груди», - указали в сообщении.