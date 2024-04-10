10 апреля 2024, 22:25

Убитого мужчину нашли на востоке Москве

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Тело мужчины с ножевым ранением нашли на улице Кусковская в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее в Балашихе задержали женщину, которая созналась в убийстве отца. Дочь зарезала мужчину в ходе ссоры и спрятала его расчлененное тело в холодильник.

Перед этим в Кургане арестовали местного жителя по подозрению в убийстве. По версии следствия, мужчина поругался со знакомым, зарезал его и спрятал тело в колодце.

«Около одного из жилых домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области груди», - указали в сообщении.

Убийства Мужчины Москва
10 апреля 2024, 22:33
В Подмосковье вынесли приговор по делу об обороте более 163 кг наркотиков
РИА «Новости»
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Московский областной суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Клину к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Фигурантами по делу о незаконном производстве наркотических средств и незаконном производстве прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ проходили Виталий Талызин и Марат Балкатов. Обоих признали виновными в незаконном обороте свыше 163 килограммов запрещенных веществ.

Суд установил, что с февраля по август 2021 года они совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, арендовали жилой дом, расположенный в подмосковном Клину.

«В нем они произвели и хранили наркотическое средство-мефедрон, а также прекурсор наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере», - уточнили в прокуратуре.

Правоохранители задержали наркодельцов в августе того же года, изъяв при обыске 163 килограмма наркотиков.

Двух злоумышленников приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Кроме того, им придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске приговорили к шести годам колонии бывшего заместителя начальника КрасЖД за взятки.

Штрафы Наркотики Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Тюрьмы Москва
10 апреля 2024, 22:16
Проще дать автоматы плохо обученным людям. Военкор RT Филатов — о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» отправили в концертный зал плохо обученных боевиков с автоматами, потому что не хотели планировать сложную операцию. Такое предположение высказал военкор RT Андрей Филатов в интервью ведущей «360» Елене Кононовой.

«Чем сложнее операция, тем больше вероятность провала. Понятно, что наши спецслужбы тоже работают, <…> есть какая-то агентурная сеть. И чем сложнее ты делаешь операцию, тем больше вовлекаешь людей. И тем выше шанс раскрытия. Нагрузить плохо обученных [людей] автоматами проще, чем планировать сложную операцию, где возможно больше проколов», - подчеркнул он.

Филатов также призвал воздержаться от опрометчивых шагов и не предпринимать после трагедии в «Крокусе» скоропалительных решений.

«Сразу пошли разговоры про стрелковое оружие для охраны торговых центров. Я не против, только это организовано должно быть достаточно грамотно. Нужно потратить деньги на подготовку охраны той же. Потому что, если дать неподготовленному человеку оружие, с высокой вероятностью его проще будет добыть тому, кто захочет это оружие отобрать», - заключил он.

Вооруженные террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Их жертвами стали 144 человек. В СК допустили, что боевики связаны с украинскими спецслужбами.

Полное интервью военкора RT ищите на всех площадках «360».

Терроризм Теракт в «Крокусе»
10 апреля 2024, 20:52
Убийца серпуховского адвоката получил 12 лет колонии
РИА «Новости»
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Житель Серпухова получил 12 лет за убийство адвоката, совершенное по найму в 2016 году. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие установило, что руководитель администрации поселка Оболенска задумал расправиться с адвокатом, который активно участвовал в судах с различными исками к администрации.

Организовать преступление согласился знакомый обвиняемого, который занимал должность директора муниципальной организации, за 140 тысяч рублей и должность депутата. Тот в свою очередь привлек к соучастию своего заместителя, пообещав ему карьерный рост.

По данным СК, 30 августа 2016 года исполнитель у дома в поселке Оболенск выстрелил из пневматической винтовки в адвоката, смертельно его ранив. Суд назначил исполнителю убийства 12 лет тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Москве пожилая женщина решила избавиться от родного сына и заказала его убийство. Родственники не могли поделить квартиру.

Убийства Суд Адвокаты Серпухов
10 апреля 2024, 20:31
Вероятный подельник террористов из «Крокуса» сбежал от силовиков на машине
Телеканал «360»
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Разыскиваемый по подозрению в пособничестве террористам из «Крокус Сити Холла» сбежал от правоохранителей на машине. Но дальше городского округа Чехов уехать не смог, так как автомобиль заехал в придорожную траншею. В распоряжении «360» оказалось видео с места аварии подозреваемого.

На кадрах видно, что машина заехала в параллельную траншею на обочине дороги. Вероятно, что это произошло во время погони.

Об этом же косвенно свидетельствует то, что подозреваемый не закрыл свое транспортное средство. Сейчас около машины работают сотрудники полиции.

Машины Теракт в «Крокусе»

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