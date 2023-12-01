01 декабря 2023, 03:10

Убитая в Турции россиянка жаловалась на угрозы

Freepik
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Убитая в турецком городе Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на угрозы от любовника. Об этом сообщила газета Sabah, сославшись на источники в правоохранительных органах.

В России у женщины был муж - богатый бизнесмен. Но шесть лет назад она приехала в Бодрум с новым возлюбленным из Литвы Андреем Кушлевичем.

«Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей», - сообщил источник газеты.

Из-за угроз Ирина решила продать дом в районе Коначик и сбежать из Бодрума. Своим близким она объясняла, что ее жизнь в опасности.

По данным издания, Двизова и Кушлевич поженились в Литве, но потом развелись. После этого женщина пыталась лишить экс-супруга родительских прав на их общих детей.

Тела матери и дочери обнаружили завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего литовца Кушлевича. Мужчина бежал из Турции с малолетним сыном от Ирины.

Убитая в турецком городе Бодруме россиянка Ирина Двизова жаловалась знакомым на угрозы от любовника. Об этом сообщила газета Sabah , сославшись на источники в правоохранительных органах.

Турция Убийства Россия
01 декабря 2023, 00:59
Появилось видео с найденной девочкой, за которую требовали выкуп в Калужской области
Пресс-служба МВД
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Пропавшую в Калужской области девочку доставили в отдел полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео, как восьмилетнюю школьницу встретили в отделе.

Девочка пропала накануне в городе Козельск Калужской области, ее искали полиция, спасатели и волонтеры «Лизы Алерт». Обстоятельствами пропажи девочки занялись следователи по особо важным делам.

Девочку обнаружили в Белевском районе Тульской области случайные свидетели. Ребенок сидел и плакал на обочине дороги. Сначала ее доставили в больницу , жизни школьницы ничего не угрожает.

Ребенка привезли в следственный отдел СК в Козельск, где с ней будут работать правоохранители. Расследование уголовного дела продолжается.

Дети МВД РФ
01 декабря 2023, 00:57
Начальника следствия МВД Шиховцова арестовали в Петербурге
Unsplash
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Начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года по обвинению в получении взятки. Постановление вынес Октябрьский суд Санкт-Петербурга, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова. <…> Суд избрал стражу по 28 января 2024 года», - сообщили в пресс-службе.

По данным суда, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор и получили взятку от потерпевшей. Они потребовали восемь миллионов рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности. Полковника задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег в качестве взятки. Шиховцов отказался от дачи показаний и попросил отправить его под домашний арест.

Ранее Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Санкт-Петербург Суд МВД РФ Коррупция
30 ноября 2023, 22:30
Экс-главу центра спортивной подготовки приговорили к семи годам тюрьмы за растрату
РИА «Новости»
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Бывшего директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Экс-главу ЦСП обвинили в растрате, сообщили в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Приговор огласили в Замоскворецком районном суде Москвы. Прокурор изначально запросил 10 лет лишения свободы и штраф, а также право занимать руководящие должности в течение трех лет.

Другим пяти фигурантам дела прокуратура запросила восьмилетние сроки заключения. Однако суд назначил им условные сроки от двух до четырех лет с испытательным периодом.

Следствие установило, что Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам. Таким образом экс-глава и соучастники присвоили около 14 миллионов рублей за два года. Кравцова арестовали в 2020 году, ему вменили статью о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Директора Дербентского кадетского корпуса Аммая Шахбанова задержали в Дагестане по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по статьям о служебном подлоге, мошенничестве, присвоении или растрате.

Спортсмены Уголовное дело Суд Тюрьмы
30 ноября 2023, 18:05
Администратора двух Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство
Unsplash
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В Москве арестовали администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина на два с половиной года за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Хамовнический районный суд признал его виновным в вымогательстве более 400 тысяч рублей у должностного лица Ростеха - Василия Бровко. Спирин шантажировал его распространением негативных, компрометирующих сведений. За удаление информации он требовал деньги.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее за подобное приговорили журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову на пять и четыре с половиной года лишения свободы.

Суд Мошенничество Москва 2023

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