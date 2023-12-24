24 декабря 2023, 05:05

Убитая в Москве девушка перед смертью позвонила подруге по видеосвязи

РИА «Новости»
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Девушка, убитая сожителем в центре Москвы, перед смертью успела позвонить подруге по видеосвязи и рассказать, что ее убивают. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, девушка сообщила приятельнице, что сожитель ударил ее ножом в шею, после чего она заперлась в комнате. Пострадавшая попросила подругу вызвать полицию, что та и сделала. Но когда полицейские прибыли на место преступления, девушка была уже мертва.

Все произошло ночью 23 декабря в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в центре Москвы. По версии следствия, 37-летний мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения своей знакомой. Девушка скончалась на месте. После этого мужчина порезал себя, его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Уголовное дело Убийства Преступления Мужчины Полиция Следственный комитет России
24 декабря 2023, 03:12
Мужчина при ссоре зарезал девушку в центре Москвы
РИА «Новости»
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Мужчина во время ссоры зарезал девушку в квартире в центре Москвы, а потом ранил сам себя. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по столице.

«Ночью 23 декабря 2023 года 37-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на Мукомольном проезде в городе Москве, в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке», - уточнили в ведомстве.

Потерпевшая скончалась на месте. После этого мужчина порезал себя, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, идет расследование, скоро назначат ряд судебных экспертиз.

Ранее мужчина с ножом напал на 10-летнюю девочку , игравшую на детской площадке в Северобайкальске, Республика Бурятия. Нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Убийства Поножовщины Следственный комитет России Москва 2023
24 декабря 2023, 00:14
Мужчина с ножом напал на ребенка на детской площадке в Бурятии
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Мужчина с ножом напал на 10-летнюю девочку, игравшую на детской площадке в Северобайкальске, Республика Бурятия. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, нападавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

О состоянии пострадавшей девочки не сообщается. Мотивы нападавшего пока тоже неизвестны.

В конце ноября стало известно количество детей, убитых родителями в 2022 году. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в 2022 году родители совершили 80 убийств родных детей. В 2023 году против несовершеннолетних было совершено более 100 тысяч преступлений.

В декабре житель Тулы признал свою вину в убийстве годовалого сына. Мать оставила мальчика со своими родителями и сожителем. Бабушка и дедушка также ушли на работу и отдали ребенка отцу. Тот нанес младенцу ножевые ранения и сбежал. Его задержали в двух километрах от дома.

Убийства Дети Бурятия
23 декабря 2023, 20:28
Уголовное дело возбудили после обрушения горки с детьми в Хакасии
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В Хакасии возбудили уголовное дело после обрушения горки, на которой несколько детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону и Красноярскому краю.

Производство начали по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда.

По версии следствия, 23 декабря 2023 года более 10 детей играли на строящейся деревянной горке в поселке Усть-Абакан Усть-Абаканского района. Во время катания обрушилась посадочная платформа, несколько несовершеннолетних упали с трехметровой высоты. Две девочки сломали ноги, еще у одной ушибы, мальчик получил травму позвоночника.

Следователи установили, что дети играли на горке, хотя она не прошла сертификацию и не имела запрещающих ограждений.

Мать одно из детей рассказала «360» , что конструкция аттракциона была ненадежной.

Уголовное дело Дети Обрушения Красноярский край
23 декабря 2023, 19:29
Неизвестный открыл стрельбу у ресторана в Видном и ранил трех человек
РИА «Новости»
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Конфликт между двумя компаниями мужчин около ресторана в Видном Ленинского городского округа перерос в стрельбу. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, один из участников перепалки достал пистолет, ранил трех человек и скрылся с места преступления.

Пострадавших забрали в больницу прибывшие на место врачи. Несмотря на усилия медиков, один из получивших ранения скончался.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас в ведомстве изучают все обстоятельства происшествия. На месте стрельбы работают криминалисты. Также они начали допросы всех выживших участников конфликта.

Поисками устроившего стрельбу в Видном занимаются сотрудники полиции.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления объявили в розыск. В ведомстве уточнили что конфликт между мужчинами произошел около одного из домов на улице Героя России Тинькова.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», - подчеркнули в пресс-службе.

Убийства Стрельба МВД РФ СК РФ Рестораны Видное

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