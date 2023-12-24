Убитая в Москве девушка перед смертью позвонила подруге по видеосвязи

По информации канала, девушка сообщила приятельнице, что сожитель ударил ее ножом в шею, после чего она заперлась в комнате. Пострадавшая попросила подругу вызвать полицию, что та и сделала. Но когда полицейские прибыли на место преступления, девушка была уже мертва.

Все произошло ночью 23 декабря в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в центре Москвы. По версии следствия, 37-летний мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения своей знакомой. Девушка скончалась на месте. После этого мужчина порезал себя, его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.