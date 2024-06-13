Убил из-за забежавшей во двор собаки. Мужчина застрелил двух женщин в Ростовской области

ЧП произошло 11 июня на хуторе Степное Волгодонского района. По данным следствия, злоумышленник действовал на почве личных неприязненных отношений. Как сообщило издание 161.ru , причиной агрессии стала бытовая ссора. В день трагедии пенсионер поскандалил из-за принадлежавшей женщинам собаки. Она забежала к нему во двор, а он не мог ее выгнать.

«Мужчина <…> произвел выстрелы из ружья в 67-летнюю женщину и ее 42-летнюю дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

После этого убийца покончил с собой.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Следователи устанавливают мотивы преступления и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Бурятии арестовали злоумышленника, который убил девушку после того, как оформил на нее кредит с ее же мобильного телефона.