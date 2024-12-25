У начальства 3 заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери прошли обыски

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«Проведены масштабные обыски на трех подшипниковых заводах ООО „10 ГПЗ“ (Ростов-на-Дону), ОАО „ОК-Лоза“ (Сергиев Посад), ООО „ГПЗ-2 Тверь“, в военных представительствах и обслуживающей организации», - заявили в ведомстве.

Правоохранители также обыскали места жительства руководителей и собственников этих предприятий.

В отношении должностных лиц ООО «10 ГПЗ» возбудили дело о мошенничестве на 811 миллионов рублей. В ведомстве при этом не уточнили число участников разбирательства, но заявили, что задержали сотрудника безопасности компании за попытку передачи взятки размером в 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ.

Подозреваемый попытался заплатить, чтобы правоохранители не проверяли поставки оборудования для нужд спецоперации.

Ранее заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева задержали по делу о крупной взятке. В его доме провели обыски.