«Я слова сказать не могу, у меня нет никаких сил, и все болит. Я совершенно не в состоянии», - рассказала она о своем самочувствии.

Пенсионерка предположила, что задержанный аферист является лишь одним из звеньев крупной мошеннической цепи.

Пострадавшая выразила надежду, что следователи поймают остальных участников преступной схемы.

Ответить на вопрос о том, в каком именно банке у нее хранились деньги, женщина не смогла.

«Я не помню, в каком банке выпускалась моя карточка», - сказала пенсионерка.

Ранее стало известно, что племянника Варнавы Георгия арестовали. Он был одним из курьеров, который забрал деньги у жертвы телефонных мошенников. Его поймали в момент передачи 350 тысяч рублей.