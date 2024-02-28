Туристов в Калининграде накажут за пикник на братской могиле
Задержанные за вандализм на воинском мемориале мужчина и женщина в Калининграде стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в надругательстве над могилами, сообщила пресс-служба СК по Калининградской области.
Преступление в ночь на 27 февраля зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Следователи выяснили, что 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя женщина из Ижевска устроили на братской могиле - мемориальном комплексе 1200 гвардейцам - пикник и прыжки через Вечный огонь. Напоследок туристы забрали корзину с цветами, которую возложили к памятнику.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Следователи обещали установить все без исключения обстоятельства произошедшего.
Нарушителей задержали силами Росгвардии и полиции. Мужчину увезли в спецприемник, а женщину госпитализировали.