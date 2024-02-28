Туристов в Калининграде накажут за пикник на братской могиле

Преступление в ночь на 27 февраля зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город». Следователи выяснили, что 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя женщина из Ижевска устроили на братской могиле - мемориальном комплексе 1200 гвардейцам - пикник и прыжки через Вечный огонь. Напоследок туристы забрали корзину с цветами, которую возложили к памятнику.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 244 УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Следователи обещали установить все без исключения обстоятельства произошедшего.

Нарушителей задержали силами Росгвардии и полиции. Мужчину увезли в спецприемник, а женщину госпитализировали.