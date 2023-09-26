Турецкого мошенника задержали в Москве спустя восемь лет
Московские полицейские задержали турка, который восемь лет находился в международном розыске. Причиной стало мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД РФ.
«На территории столицы задержали гражданина Турецкой Республики Янара Рамазана. Он находился в международном розыске с декабря 2015 года по обвинению в подделке официальных документов, а также неправомерном использовании банковских карт», - уточнили в ведомстве.
Злоумышленник работал в ресторане. Он запоминал реквизиты кредитных и дебетовых карт посетителей, а после этого использовал их в личных целях.
Также он подделал паспорт и вклеил свою фотографию в чужой документ.
В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов решат вопрос o выдаче задержанного полицейским Турции.
Ранее мошенники завладели квартирой москвички в центре столицы.
Они изготовили фальшивый паспорт на имя 54-летней владелицы жилья, использовав фотографию одной из сообщниц.
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