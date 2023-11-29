Турецкая полиция подтвердила причастность экс-супруга к убийству россиянки и ее дочери в Бодруме

В Москве арестовали мужчину по обвинению в подготовке теракта. Черемушкинский райсуд решил отправить его под стражу на два месяца, объявили московские суды общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в отношении обвиняемого Венгрыжановского Олега Валентиновича в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года», - сообщила пресс-служба.

Судебное заседание прошло 28 ноября, решение вынес Черемушкинский райсуд. Мужчину обвинили в приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что задержанный - частный мастер, бывший машинист РЖД. Журналисты заявили, что именно о его задержании объявил Следком Москвы. Мужчину 1983 года рождения схватили в ЮЗАО после того, как он забрал из тайника припрятанный для сборки бомбы детонатор. По версии следствия, неизвестный предложил ему за вознаграждение подорвать одну из цистерн железнодорожной станции.