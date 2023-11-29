29 ноября 2023, 22:23

Турецкая полиция подтвердила причастность экс-супруга к убийству россиянки и ее дочери в Бодруме

Unsplash
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Полиция Турции подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме. В преступлении подозревают экс-супруга Ирины, одной из убитых, об этом рассказали в Telegram-канале генконсульства РФ в Анталье.

«Полиция подтвердила факт убийства гражданок России. <…> Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребенком покинул территорию Турции», - сообщили в генконсульстве.

Российская дипмиссия установила контакт с местной полицией и обещала информировать о расследовании.

Тела матери и дочери нашли завернутыми в простыни недалеко от Бодрума. Их обнаружили местные жители.

В убийстве россиянок заподозрили 45-летнего второго мужа Ирины, гражданина Литвы Андрея. Подозреваемый бежал из Турции с малолетним сыном от брака с Ириной.

Турция Убийства Россия
29 ноября 2023, 16:46
Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали по делу о фейках против ВС России
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Украинскую певицу крымского происхождения Джамалу (Сусану Джамаладинову) заочно арестовали по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом информировала пресс-служба московской прокуратуры.

«В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении певицы. Дело рассмотрят в Басманном суде Москвы в отсутствие Джамалы. Ее объявили в международный розыск.

Следствие установило, что 4 апреля 2022 года певица опубликовала на своей открытой странице в соцсети запись, содержащую «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации» в ходе спецоперации. По предварительным данным, она руководствовалась «мотивами национальной ненависти» и ненависти в отношении русской армии. В соответствии с пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, певице может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Уголовное дело Прокуратура РФ Песни Аресты Украина
29 ноября 2023, 14:59
Подозреваемого в подготовке теракта в Москве арестовали
Пресс-служба Следственного комитета
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В Москве арестовали мужчину по обвинению в подготовке теракта. Черемушкинский райсуд решил отправить его под стражу на два месяца, объявили московские суды общей юрисдикции.

«Избрана мера пресечения в отношении обвиняемого Венгрыжановского Олега Валентиновича в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года», - сообщила пресс-служба.

Судебное заседание прошло 28 ноября, решение вынес Черемушкинский райсуд. Мужчину обвинили в приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что задержанный - частный мастер, бывший машинист РЖД. Журналисты заявили, что именно о его задержании объявил Следком Москвы. Мужчину 1983 года рождения схватили в ЮЗАО после того, как он забрал из тайника припрятанный для сборки бомбы детонатор. По версии следствия, неизвестный предложил ему за вознаграждение подорвать одну из цистерн железнодорожной станции.

РЖД Суд Терроризм Аресты
29 ноября 2023, 14:26
Постоянный клиент овощебазы в Дмитрове похитил картофель на 400 тысяч рублей
Freepik
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В Дмитровском городском округе раскрыли хищение 37 тонн картофеля стоимостью более 400 тысяч рублей. Полицейские задержали постоянного клиента овощебазы, который отказался платить по счету, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудница фирмы из деревни Насадкино пожаловалась в полицию на мошенничество. Мужчина не в первый раз закупал овощи на этой базе. Обычно он расплачивался при получении товара, но на этот раз попросил подождать - обещал отдать деньги позднее. Злоумышленник вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал, но с поставщиками так и не расплатился. Ущерб оценили в сумму более 400 тысяч рублей.

Полицейские задержали 32-летнего предпринимателя и допросили. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК России «Мошенничество». Подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

В Москве охранник украл со стройки медный кабель за четыре миллиона рублей. Он потратил вырученные деньги в Ростове и Сочи, а потом скрылся в Воронеже.

Хищения Уголовное дело Дмитров
29 ноября 2023, 12:38
Убитая в Турции россиянка судилась за акции «Норильского никеля» и воспитание ребенка
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С убитой в Бодруме россиянкой судилась родственница ее бывшего гражданского мужа и отца старших детей. Она требовала отдать часть акций горно-металлургической компании «Норильский никель». «360» обнаружил информацию об иске на сайте судебных и нормативных актов России.

В 2013 году уроженка Львова Татьяна У. - жена Отара У., который в прошлом состоял в отношениях с Ириной Д., подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Последняя стала одним из трех ответчиков. В марте 2011 года мужчина умер, и родственники делили между собой унаследованные акции «Норильского никеля». Истица требовала выделить долю ей и двум ее детям, в общей сложности на наследство претендовали семь человек. Суд встал на сторону вдовы.

Ирина в 2021-2022 годах судилась за воспитание ребенка. Иск подал Кушлевич А. Карточку дела опубликовали на сайте судов общей юрисдикции Москвы , а рассмотрел дело Кунцевский районный суд.

Женщина переехала в Турцию не так давно. В 2019 году она жила в Вильнюсе, но приезжала в Россию на лечение. В апреле того года вышло промо-видео самарского «Центра здоровья Устиновой», в котором Ирина рассказывала об очередном курсе процедур.

Завернутые в простыню тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери нашли недалеко от населенного пункта Ичмелер в Турции. В убийстве заподозрили бывшего мужа Ирины, гражданина Литвы, экс-телохранителя и фигуранта уголовного дела о краже драгоценностей. По одной из версий, он забрал сына и скрылся.

Турция Убийства Суд

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