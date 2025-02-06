Тульский убийца захотел пойти на СВО во второй раз

Ревность и наказание Геворг Григорян до 2020 года восемь лет прожил с подругой Еленой. За это время у них родился ребенок, также они воспитывали сына женщины от первого брака. После расставания мужчина не переставал ревновать бывшую сожительницу и, когда в 2021 году он заподозрил Елену в связи с мужчиной, он убил соперника, нанеся 38 ножевых ранений. В результате суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы.

Возвращение и угрозы Но в конце января прошлого года Григорян снова появился у дома своей бывшей возлюбленной. Выяснилось, что в колонии он вступил в ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО, после чего получил амнистию и стал свободным человеком.

Ревнивец снова стал часто приходить к Елене, при этом он угрожал ей и ее детям. Женщина несколько раз жаловалась полиции на угрозы, но безрезультатно.

Нападения и беспомощность Через некоторое время Григорян напал на бывшую сожительницу. Он вывез ее на безлюдную дорогу, где ударил электрошокером и начал душить. Елена сумела вырваться и снова обратилась в полицию, но это ни к чему не привело, но злоумышленник на время затих.

В начале октября 2024 года он снова напал на женщину, когда та вышла из дома с собаками. Он догнал женщину и нанес ей восемь ножевых ранений, которые, к счастью, оказались не смертельными.

Снова на СВО За покушение на убийство Григоряна приговорили к восьми годам колонии. Но недавно Елена узнала, что он снова собирается отправиться в зону СВО. Теперь женщина боится, что мужчина вскоре снова вернется и убьет ее.