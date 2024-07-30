Труп с порезанной головой нашли после пожара в Санкт-Петербурге

По информации источника издания, пожар в жилом доме на Октябрьской набережной произошел накануне ночью. Огонь охватил 17 квадратных метров в двухкомнатной квартире. После ликвидации возгорания на кухне нашли тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями головы, подключичной области и шеи.

Около пяти утра правоохранители задержали недалеко от места происшествия 42-летнего местного жителя. Силовики установили, что вместе с погибшим он распивал алкоголь и ранил его ножом во время ссоры.

Ранее в квартире на улице Академика Семенова в Москве обнаружили тела двоих людей. С жалобой на подозрительный запах в полицию обратились соседи.