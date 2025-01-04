Труп постояльца несколько дней пролежал в интернате в Якутске

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«По факту случившегося незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учетом результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты меры», - сообщили представители министерства.

Информация о том, что в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Решетникова на улице Якутской, 8 умер мужчина, появилась в соцсетях.

«Московский комсомолец-Якутия» сообщил, что он закрылся в своей комнате 31 декабря. Сотрудники вскрыли дверь 3 января и нашли постояльца мертвым.

Трагический случай произошел в психоневрологическом интернате в Волгоградской области. Два несовершеннолетних воспитанника умерли от инфекции.

Постоялец дома-интерната в Якутске закрылся в комнате и умер. Сотрудники обнаружили его тело лишь спустя несколько дней.

Пресс-служба Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) сообщила о проведении проверки.