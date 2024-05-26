26 мая 2024, 19:56

Труп одного из пропавших в марте мальчиков нашли в Уфе на берегу реки Белой

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Одного из пропавших в Уфе мальчиков обнаружили мертвым. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

На место прибыли следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Сейчас личность мальчика устанавливают, точную причину смерти ребенка выяснят в рамках судебных экспертиз.

В СУ СК напомнили, что два подростка 13 и 14 лет пропали в Уфе 30 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что днем мальчики ушли из дома, направившись в лесной массив близ детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь.

Поиски родителей ни к чему не привели, тогда они обратились к правоохранителям. При поиске тогда смогли найти рюкзаки несовершеннолетних в лесу близ реки Белой.

Тело нашли на берегу реки Белой в районе парка Победы 26 мая. Погибшего обнаружили сотрудники экстренных служб при проведении поисковых мероприятий, уточнили в пресс-службе.

Дети Уфа СК РФ
26 мая 2024, 10:46
Наркокурьера с примотанным к телу свертком мефедрона поймали на вокзале в Москве
РИА «Новости»
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На Белорусском вокзале в Москве задержали наркокурьера со свертком мефедрона общим весом более килограмма. Об этом сообщило «МВД Медиа».

Злоумышленника остановили сотрудники транспортной полиции. По внешним признакам мужчина был в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве.

При проверке документов у него уточнили про наличие запрещенных веществ. После утвердительного ответа мужчину доставили в дежурную часть.

При личном досмотре у него под одеждой обнаружили сверток с неизвестным веществом, примотанный к телу скотчем. Экспертиза показала, что в свертке был мефедрон общим весом свыше килограмма.

Задержанный - 25-летний безработный житель Смоленской области. Против него возбудили дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Сейчас он находится под стражей.

Наркотики Полиция
26 мая 2024, 02:17
В Москве мужчину отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях
РИА «Новости»
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Перовский районный суд города Москвы отправил Сергея Балтрушевича почти на два месяца в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали его публикации в соцсети «ВКонтакте».

Следствие установило, что он призывал людей совершать теракты на территории Москвы. Его действия попали под статью о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганде терроризма.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, то есть до 22 июля 2024 года», - уточнили в сообщении.

Ранее в Москве приговорили бармена к 25 годам лишения свободы за серию диверсий на железной дороге и госизмену. Его задержали за поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от Наро-Фоминска.

До этого апелляционный военный суд признал законным и оставил без изменений приговор Дарье Треповой , осужденной на 27 лет лишения свободы по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Суд Терроризм Соцсети СИЗО Аресты Москва
25 мая 2024, 20:38
Уголовное дело возбудили после стрельбы по полицейским в Петербурге
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге после стрельбы по полицейским завели дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба СК.

О ходе расследования обстоятельств случившегося следователи доложат в центральный аппарат ведомства.

Днем 25 мая местный житель повздорил с продавцом магазина и ранил его из травматического пистолета. Пострадавший обратился в полицию.

Когда на место конфликта приехали правоохранители, злоумышленник начал по ним стрелять и спрятался в своей квартире. Уговорить его сдаться без сопротивления не удалось, и СОБР начал штурм жилого помещения: спецназ проник в квартиру через балкон, применив светошумовые гранаты.

Стрелка удалось нейтрализовать. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что мужчина скончался спустя 30-40 минут после проведенной операции.

Санкт-Петербург Уголовное дело Стрельба Полиция
25 мая 2024, 10:36
Уголовное дело завели в Краснодаре после обрушения школьной крыши на детей
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после обрушения части кровли школы по улице Рылеева в Краснодаре на детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В СК отметили, что утром в субботу из-за сильного ветра произошел срыв кровельного покрытия с крыши школы. В результате ЧП 12 детей получили травмы различной степени тяжести, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте работает представитель территориального следственного отдела.

«В ходе расследования СК даст оценку действиям лиц, которые ответственны за обслуживание и надлежащее техническое состояние здания. Руководитель краевого СКР поставил дело на контроль в следственном управлении», - добавили в пресс-службе.

Мэр Краснодара Евгений Наумов отмечал, что ЧП произошло еще до начала торжественной линейки.

Уголовное дело Дети Школы Краснодар Следственный комитет России

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