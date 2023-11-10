10 ноября 2023, 16:18

Труп мужчины всплыл из Москвы-реки на западе столицы

РИА «Новости»
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На территории Филевского парка, недалеко от Крымского моста, в Москве-реке заметили проплывающий труп мужчины. На место выехали спасатели, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, спасателям позвонил прохожий и сообщил о своей «находке». Очевидец рассказал, что он полностью проехал Живописный мост, прошел по тропе и увидел, что в двух метрах от берега проплывает труп мужчины.

На место выехали спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Москва 2023
10 ноября 2023, 15:20
Фанатка Zero People ударила омоновца по бедру и стала фигуранткой уголовного дела
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге силовики сорвали концерт группы Zero People. Возмущенная фанатка ударила омоновца по бедру. Против нее возбудили уголовное дело, сообщила «Фонтанка».

На кадрах фанатка накричала на бойца, а тот ударил ее головой об стену. Женщина сопротивлялась. Правоохранители, по словам издания, вменили ей как минимум один удар по бедру.

Потерпевшим оказался командир одного из подразделений ОМОНа. Уголовное дело возбудили по статьям 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 «Оскорбление представителя власти».

Группу Zero People создали участники группы Animal Jazz Александр Красовицкий и Александр Заранкин. В октябре они выпустили альбом «Песни времени». Музыканты извинились перед зрителями за срыв концерта и пообещали продолжать выступать.

Сотрудники ФСБ и ОМОНа незадолго до начала концерта ворвались в клуб «Космонавт» на Бронницкой улице 9 ноября. Они заставили около 300 зрителей лечь на пол, спустя время разрешили встать, проверили документы и отпустили, сняв все на камеру.

Большинство гостей спели песни Zero People и спокойно ушли, но 50-летняя женщина оказала сопротивление. Она подралась с омоновцем.

«Я заплатила деньги. <…> Убери свои руки отсюда», - кричала она.

Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция
10 ноября 2023, 15:06
Жительница Ярославской области отправится в колонию за попытку поджога пункта помощи мобилизованным
Unsplash
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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жительнице Ярославской области Валерии Зотовой, пытавшейся поджечь пункт помощи мобилизованным. Девушку признали виновной по статье о теракте, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

«Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - указали в ведомстве.

Сотрудники полиции и УФСБ по Ярославской области задержали Зотову в феврале, когда она пыталась поджечь пункт помощи мобилизованным в поселке Карабиха. Девушка использовала зажигательную смесь.

Во время расследования стало известно, что Зотова пошла на преступление по указанию военнослужащего Вооруженных сил Украины. Целями поджога были дестабилизация деятельности органов власти и попытка вынудить их остановить спецоперацию.

Вину девушки полностью доказали. Приговор суда по делу Зотовой вступил в законную силу.

Ранее бывшего депутата думы Ярославля Дмитрия Соколова заподозрили в поджоге ресторана в центре города. В помещение бросили неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью, пострадала одна посетительница.

Поджоги Суд
10 ноября 2023, 11:55
Следком РФ потребовал арестовать мужчину за нападение с ножом на знакомого в Москве
Unsplash
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В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил ножом своего знакомого в общежитии. Пострадавший скончался от полученной травмы. Следственный комитет России потребовал ареста нападавшего, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранительных органов, против злоумышленника возбудили дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Перовским районным судом о заключении мужчины под стражу.

Известно, что 5 ноября подозреваемый находился в общежитии на Перовской улице, где поругался со знакомым. Словесный конфликт перерос в поножовщину. Пострадавшего забрала скорая. Он умер в больнице спустя три дня.

В ходе допроса злоумышленник признал свою вину.

В четверг, 9 ноября, в приступе ревности житель Челябинска пришел выяснять отношения с подругой в местный супермаркет. Когда беседа переросла в скандал, мужчина схватился за нож и ударил сожительницу в позвоночник. Женщину доставили в реанимацию.

Драки Уголовное дело Поножовщины Следственный комитет России Москва 2023
10 ноября 2023, 07:06
Лефортовский суд Москвы получил дело о госизмене Блинова
РИА «Новости»
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В Лефортовский суд Москвы поступили материалы дела в отношении некоего Блинова Г.А., подозреваемого в госизмене. ФСБ ходатайствовала о его аресте. Такую информацию опубликовали на официальном портале судов общей юрисдикции.

Дело зарегистрировали 9 ноября и передали судье. На 18:30 того же дня назначили заседание. ФСБ просила избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Блинова Г.А. - фигуранта уголовного дела по статье 275 УК России «Государственная измена». Фабулу дела и личность подозреваемого не раскрыли. Мужчине грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Силовики регулярно сообщали о задержании подозреваемых в госизмене. В Кузбассе схватили участника украинского киберподразделения , в Челябинске - предполагаемого спонсора террористов. Жителя Бурятии заподозрили в пособничестве украинским спецслужбам. По версии следствия, он уговаривал мобилизованных переходить на сторону противника.

Уголовное дело Суд ФСБ Аресты

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