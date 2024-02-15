15 февраля 2024, 00:35

Труп мужчины нашли в квартире на востоке Москвы

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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома в Москве, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

«В квартире жилого дома на улице Снайперская обнаружено тело мужчины в признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», - уточнил канал.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, устанавливая полную картину произошедшего, как сообщил Telegram-канал «Столичный СК».

Ранее жителю города Тайшет Иркутской области предъявили обвинение в совершении двойного убийства и поджога дома. На почве ревности он нанес бывшей возлюбленной и ее сожителю ножевые ранения.

14 февраля 2024, 18:43
Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней падчерицы
РИА «Новости»
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Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней дочери сожительницы. Предположительно, мужчина надругался над подростком во время путешествия за границу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно данным ведомства, в январе этого года 66-летний мужчина, находясь за границей вместе с падчерицей своей гражданской жены, совершил в отношении девочки непристойные действия. Вернувшись в Россию, пострадавшая сообщила в полицию.

Следователи приступили к сбору информации. Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение.

В Москве также будут судить обвиняемого в изнасиловании , совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и вышли на след одного из подозреваемых в нападении на двух несовершеннолетних девушек.

Пенсионеры Изнасилования Полиция Следственный комитет России Москва
14 февраля 2024, 18:20
Экс-гендиректора «Совкомфлота» заочно приговорили к 15 годам колонии
РИА «Новости»
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Дорогомиловский районный суд Москвы заочно провозгласил приговор экс-директору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Бывший гендиректор ОАО „Совкомфлот“ Скарга Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе.

Экс-гендиректора приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в три миллиона рублей.

Никитина признали виновным в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и штраф пять миллионов рублей.

По данным правоохранителей, подсудимые украли из дочерней компании государственной корпорации морского судна-газовоза 1,5 миллиарда рублей, из которых Никитин смог легализовать 900 миллионов рублей.

Срок отбывания наказания будут исчислять с момента фактического задержания, либо с момента задержания в России.

Ранее Мосгорсуд отказал экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении.

Суд Преступления Приговоры Москва
14 февраля 2024, 12:54
Приговор по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха обжаловали
РИА «Новости»
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Сторона защиты обжаловала приговор по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщили «Известия».

Саму апелляцию сторона защиты подала еще в день оглашения приговора. Фигурантами дела стали экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев - администраторы Telegram-канала «Тушите свет», - а также бывший директор компании журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Их обвинили в вымогательстве крупной суммы у Сергея Чемезова. Как сообщало следствие, Суханов требовал у главы госкорпорации 11 миллионов рублей за то, что порочащую его информацию не будут публиковать в Telegram-канале «Тушите свет».

В понедельник, 12 февраля, суд назначил бывшему директору компании Собчак 7,5 года колонии. Романовский и Бигаев получили по семь лет тюрьмы.

Собчак отреагировала на приговоры. Она назвала их «гораздо большим, чем несправедливость». А Ростех призывал суд смягчить вынесенный вердикт.

Приговоры
14 февраля 2024, 12:30
Пожизненное заключение назначили петербуржцу за надругательство над детьми
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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор семейной паре за надругательство над своими и чужими детьми. Мужчина получил пожизненный срок, женщина — 17 лет колонии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор семейной паре за надругательство над своими и чужими детьми. Мужчина получил пожизненный срок, женщина - 17 лет колонии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд приговорил 56-летнего логиста к пожизненному заключению. А его жена - 54-летняя сотрудница библиотеки - отправится в исправительную колонию общего режима на 17 лет. Оба фигуранта дела ранее не были судимы. Они признали свою вину.

Супружеская пара находилась под стражей с сентября 2022 года. По данным «Фонтанки», мужчина и женщина подвергали насилию свою дочь и приемного сына. Они собирали «коллекцию» фотографий, на которых голые родители «взаимодействовали с детьми». Как уточнили авторы материала, девочку изнасиловали спустя несколько дней после рождения.

Мужчина признал, что фотографиями интимного характера делился в интернете с «заинтересованными пользователями». А на протяжении нескольких лет совершал действия сексуального характера в отношении приемного сына.

Во время расследования дела выяснилось, что еще одной жертвой насилия стали другие мальчики, которые приходили к ним в гости, уточнила «Фонтанка».

Санкт-Петербург Суд Дети Женщины Мужчины

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