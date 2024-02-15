Труп мужчины нашли в квартире на востоке Москвы
Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома в Москве, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома на улице Снайперская обнаружено тело мужчины в признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», - уточнил канал.
Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, устанавливая полную картину произошедшего, как сообщил Telegram-канал «Столичный СК».
Ранее жителю города Тайшет Иркутской области предъявили обвинение в совершении двойного убийства и поджога дома. На почве ревности он нанес бывшей возлюбленной и ее сожителю ножевые ранения.