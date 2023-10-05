Троих подростков задержали в Сыктывкаре после попытки диверсии в аэропорту — СМИ
Троих подростков подозревают в попытке совершить диверсию на подстанции аэропорта Сыктывкара. Полиция задержала несовершеннолетних, сообщил Telegram-канал Shot.
В отношении 16-летних подростков возбудили уголовное дело. Несовершеннолетним грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи установят мотивы действий задержанных. Их проверят на связь с украинскими кураторами. В ближайшее время подростков отправят в СИЗО, говорится в сообщении.
Утром 4 октября неизвестные пытались поджечь подстанцию аэропорта, в которой находятся блоки управления радиомаяками. Сотрудники воздушной гавани вовремя заметили вскрытую решетку вентиляции и почувствовали запах бензина.
Ранее сообщилось, что украинские спецслужбы взяли на вооружение схемы «Исламского государства»* для вербовки российских детей и подростков. Несовершеннолетних склоняют к антироссийской деятельности через соцсети.
* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.