28 мая 2024, 08:44

Троих организаторов крупной нарколаборатории задержали в Ярославской области

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В Ярославской области правоохранители накрыли крупную нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в одном из сел в хозяйственной постройке сотрудники полиции нашли лабораторное оборудование, 40 канистр с разными жидкостями и емкости с порошком.

Эксперты установили, что в обнаруженных веществах, общая масса которых превысила 158 килограммов, содержится мефедрон.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Троих подозреваемых в организации нарколаборатории задержали и отправили в СИЗО.

Ранее в Пензе суд назначил актрисе театра РАМТ Рамиле Искандер (Хасимовой) 6,5 года колонии по делу о наркотиках. Артистку признали виновной в попытке сбыть крупную партию запрещенных веществ.

Наркотики Задержания Полиция
28 мая 2024, 09:03
Жители Саратова устроили массовую драку на проспекте Столыпина
РИА «Новости»
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В Саратове правоохранители разыскивают очевидцев массовой драки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции во время мониторинга Сети наткнулись на видеоролики с массовой дракой мужчин на проспекте Столыпина.

Информацию о потасовке официально зарегистрировали в УМВД, началась проверка. Прибывшие на место драки сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.

Представители УМВД обратились к жителям, которые стали свидетелями этой драки, с просьбой позвонить по номеру 102 и помочь следствию.

На днях в Башкирии в кафе произошла массовая драка с участием двух участников СВО. Конфликт возник из-за бытовых разногласий. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Саратов Драки Полиция Избиения
28 мая 2024, 07:43
Пожизненный срок запросили для подмосковного криминального авторитета Шишкана
РИА «Новости»
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Генпрокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (прозвища — Шишкан, Олег Раменский) к пожизненному сроку заключения. Аналогичную меру обвинение запросило для трех его ближайших соратников. Об этом написал «Коммерсант».

Генпрокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (прозвища - Шишкан, Олег Раменский) к пожизненному сроку заключения. Аналогичную меру обвинение запросило для трех его ближайших соратников. Об этом написал «Коммерсант».

Судебное заседание состоялось 27 мая. Прения сторон проходили в Мосгорсуде. Других участников преступного сообщества Шишкана (всего их 18) прокуратура призвала осудить на сроки от 12 до 24 лет в колонии строгого режима и обязать их выплатить от 1,2 миллиона до пяти миллионов рублей по искам потерпевших. Участникам банды вменили ряд тяжких и особо тяжких преступлений - от убийств до вымогательства.

По версии следствия, Шишкан держал Раменский округ Московской области под криминальным авторитетом. Его банда контролировала другие преступные группировки и коммерческие структуры, создавала юрлица для незаконного получения дохода. В 2012 году Олег Медведев и его сообщники, предположительно, убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления и трех членов ее семьи за отказ отдать человеку Шишкана земли завода.

Суд вынесет приговор после прения сторон. Поскольку в процессе очень много участников, это может произойти только в конце июня - начале июля.

О том, чем «знаменит» Шишкан, 360.ru подробно писал ранее.

Убийства Суд Адвокаты Преступления
28 мая 2024, 01:46
«Иви» оштрафовали за распространение фильмов с ЛГБТ
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Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис «Иви» за показ фильмов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью „Иви.ру“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ „Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения“», - отметили в сообщении суда.

Штрафные санкции составили 1,2 миллиона рублей.

Ранее Роскомнадзор в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов, опубликованных в Интернете. По данным пресс-службы, ведомство боролось с публикациями с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено

Суд Фильмы ЛГБТ Россия
27 мая 2024, 23:20
Против издателя «Медузы» составили административный протокол
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Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол против издателя «Медузы»* Галины Тимченко. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Документ составили из-за участия Тимченко в нежелательной организации.

«Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена», - заявил собеседник агентства.

За участие в деятельности нежелательной организации российское законодательство предусматривает штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей для физических лиц и 20-50 тысяч для должностных лиц.

Генпрокуратура признала деятельность Limited liability company (SIA) «Medusa Project»* нежелательной в январе 2023 года.

В апреле Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на «Медузу»*.

*СМИ признано нежелательной организацией в России, внесено в реестр иностранных агентов.

Суд Журналистика Москва

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