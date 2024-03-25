Троих новых фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall отправили в СИЗО

Подозреваемому по статье «Теракт» избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 мая. По данным Следственного комитета, Аминчона Исломова вовлекли в организацию преступления в Красногорске не позже января.

Таким образом, сегодня под стражу отправили троих новых фигурантов дела об атаке на Crocus City Hall. Среди них - Аминчон и Диловар Исломовы, а также Исроил Исломов.

Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на представленные судом данные, фигуранты приходятся друг другу родственниками. Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, Исроил Исломов - их отец.

Диловар Исломов - уроженец Таджикистана с гражданством России, женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом. Аминчон Исломов - уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, тоже работает таксистом. Исроил Исломов - уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, нигде не работает.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта, жертвами стали 137 человек. Правоохранители оперативно задержали четырех участников нападения в Брянской области. Суд арестовал их на два месяца.