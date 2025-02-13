Троих молодых людей в Москве заподозрили в убийстве 18-летнего ровесника

По версии правоохранителей, один из злоумышленников познакомился в Сети с 18-летним парнем и убедил его встретиться в арендованной посуточно квартире на улице Академика Челомея.

Сообщники планировали споить гостя, а затем похитить его деньги. Однако парень не терял бдительности, тогда подельники задушили его. У жертвы забрали паспорт, мобильный телефон, наушники и банковские карты, с которых обналичили более 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что москвичка наняла киллера за пять миллионов рублей , чтобы прикончить бывшего мужа.