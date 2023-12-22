22 декабря 2023, 08:43

Троих малолетних диверсантов задержали в Запорожской области

РИА «Новости»
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Представители Федеральной службы безопасности вместе с правоохранителями задержали трех малолетних жителей Мелитополя по подозрению в организации терактов на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, задержанные состояли в диверсионной группе «Черный Саботаж». Они получали задания от украинских кураторов. В прошлом году банда получила гражданство РФ. Члены группировка заняли активную пророссийскую позицию, при этом передавали сотрудникам Службы безопасности Украины данные о ВС России и руководстве региона.

Банда организовывала теракты с покушением на должностных лиц. В декабре прошлого года участники группировки передали ВСУ координаты гостинично-ресторанного комплекса, по которому впоследствии ударили ракетами. В результате ранения получили трое человек, два пострадавших погибли.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям, в том числе на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что украинские спецслужбы нарастили переброску диверсантов в Россию. Они планируют проводить мероприятия по дестабилизации обстановки в стране.

СБУ Украина
21 декабря 2023, 19:09
Суд вынес приговор петербуржцу, убившему годовалую дочь и сожительницу
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Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Максиму Якубову, признанному виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в ИК строгого режима», - указали в пресс-службе.

Также суд постановил взыскать с преступника 10 миллионов рублей компенсации морального вреда и 84 400 рублей, чтобы возместить затраты на похороны. Деньги пойдут матери убитой сожительницы подсудимого.

Присяжные единогласно признали Якубова виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам петербуржец отказался признавать ответственность за смерть ребенка.

«Жену я убил, признаю, но дочь свою я не убивал», - заявил мужчина.

Детали убийств девочки и ее матери Следствие установило, что в октябре 2020 года Якубов поссорился с гражданской супругой, ударил ее несколько раз ножом и минимум один раз - кулаком по лицу. Когда годовалая дочь пары проснулась от криков, он принес ее на кухню и бросил на кафельный пол головой вниз с высоты своего роста.

Видевшая эта женщина потеряла сознание. Мужчина перенес обеих в ванную, где положил девочку на грудь матери и несколько раз ударил кулаками по голове.

Ребенок умер на месте, тело Якубов спрятал на территории Южно-Приморского парка.

Останки девочки нашли 23 марта 2021 года.

Сожительницу петербуржец убил в феврале 2021 года. Сначала он ударил гражданскую жену по лицу, а затем начал душить. Женщина перестала подавать признаки жизни.

«Далее Якубов, желая окончательно убедиться в смерти Р., переместил ее в ванную, где положил в холодную воду и удерживал там не менее двух минут», - сообщили в пресс-службе.

Труп мужчина снова спрятал на территории Южно-Приморского парка. Останки женщины обнаружили только 24 июня 2022 года.

Санкт-Петербург Убийства Суд
21 декабря 2023, 16:18
Убившего своего знакомого в машине мужчину осудили на 13 лет в Москве
Соцсети
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Лему Ибрагимову, которого обвинили в убийстве мужчины в машине год назад, выдвинули приговор. Его осудили на 13 лет. Мужчина свою вину не признал. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе следствия установили, что 7 сентября 2022 года Ибрагимов ехал в автомобиле Mercedes-Benz, которым управлял его знакомый, бизнесмен Тарас Шевченко, в районе Новоарбатского моста. В ходе беседы между мужчинами началась ссора.

В итоге обвиняемый выстрелил семь раз из пистолета в оппонента. Шесть пуль попали в шею и грудь мужчины. Знакомый убийцы скончался на месте. Ибрагимова же задержали прямо на месте преступления.

В пресс-службе столичного Следственного комитета отметили, что следователи оперативно провели комплекс необходимых следственных действий: собрали материалы, характеризующие личность фигуранта, и допросили очевидцев. Полученная информация подтвердила вину подсудимого, которую он отказывался признавать.

Дорогомиловский районной суд Москвы 21 декабря вынес Ибрагимову приговор. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и его частей, а также в убийстве.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметили в ведомстве.

Накануне суд вынес приговор убийце двух спавших взрослых и ребенка на востоке Москвы.

Убийства Преступления Москва 2023
21 декабря 2023, 14:33
Двух военнослужащих осудили на Камчатке за отказ участвовать в СВО
РИА «Новости»
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Гарнизонный военный суд на Камчатке вынес приговор двум военнослужащим из Петропавловск-Камчатского городского округа, отказавшимся принимать участие в специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Один из военнослужащих получил 2,4 года лишения свободы в колонии-поселении, а второй - 2,5 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, фигуранты могут обжаловать его в Тихоокеанский флотский военный суд в апелляционном порядке.

В понедельник, 18 декабря, Волгоградский гарнизонный суд рассмотрел дело пятерых военнослужащих за дачу взятки , чтобы не ехать в зону специальной операции. Реальный срок получил только один фигурант, двоим дали условные сроки, а еще двоих подсудимых оштрафовали.

Также ранее на Сахалине шесть лет колонии получил офицер, который самовольно покинул воинскую часть в Донецкой Народной Республике.

Суд Военные
21 декабря 2023, 12:48
Москвич украл сумку за три миллиона рублей, чтобы расплатиться с долгами
РИА «Новости»
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Неоднократно судимый 63-летний мужчина украл из мастерской по ремонту обуви и аксессуаров в Москве сумку, чтобы расплатиться со своим знакомым. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина устроился на работу курьером. В обязанности входило забирать заказы и доставлять хозяевам готовые изделия. Однако до этого он взял у знакомого долг в 500 тысяч рублей. Чтобы вернуть деньги, мужчина решился на преступление.

С утра он пришел на работу. Когда убедился, что рядом никого нет, он при выключенном свете взял с полки женскую сумку из кожи аллигатора и спрятал ее под пальто. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Затем злоумышленник скрылся с места преступления и пошел в ближайший ломбард, где выручил за украденный предмет 300 тысяч рублей. Однако на следующий день ему позвонили с работы и заявили, что в помещении есть камера, снимающая в том числе в темноте.

Обвиняемый не знал, что в мастерской было видеонаблюдение. Он попытался забрать из ломбарда сумку, однако ему сообщили, что это невозможно. Тогда он получил оставшуюся часть денег, вернул долг, а с мастерской перестал выходить на связь, сменив номер телефона и адрес проживания.

«С учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры суд признал мужчину виновным в совершении кражи (пункт „б“ части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима. В действиях осужденного признан особо опасный рецидив», - отметили в ведомстве.

Ранее мужчина украл сумку с деньгами из автомобиля на юго-востоке Москвы.

Преступления Кражи Москва 2023

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