Троих боевиков задержали во время КТО в Дагестане

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Утром в воскресенье НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. В районе проведения операции ввели режим КТО.

«В рамках проведенной сегодня утром в Каспийске и Махачкале контртеррористической операции под руководством оперативного штаба НАК органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить преступления террористической направленности», - заявили в НАК.

В ходе осмотра мест задержания фигурантов силовики обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Ранее в Сети появилось видео из Каспийска , где спецназовцы блокировали террористов в квартире одного из домов.