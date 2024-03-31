31 марта 2024, 10:00

Троих боевиков задержали во время КТО в Дагестане

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы во время проведения контртеррористической операции в отдельных районах Дагестана задержали троих боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Утром в воскресенье НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. В районе проведения операции ввели режим КТО.

«В рамках проведенной сегодня утром в Каспийске и Махачкале контртеррористической операции под руководством оперативного штаба НАК органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить преступления террористической направленности», - заявили в НАК.

В ходе осмотра мест задержания фигурантов силовики обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Ранее в Сети появилось видео из Каспийска , где спецназовцы блокировали террористов в квартире одного из домов.

Дагестан ФСБ
31 марта 2024, 10:26
Задержанные в Дагестане боевики планировали теракты
РИА «Новости»
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Трое боевиков, которых задержали в Дагестане в ходе КТО, планировали теракты. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Боевиков заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали.

Во время осмотра места задержания преступников сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

В начале марта силовики ликвидировали шестерых боевиков - приверженцев ИГИЛ* в Карабулаке в Ингушетии. На время проведения операции на части территории города вводили режим КТО.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

Дагестан Терроризм ФСБ
30 марта 2024, 23:56
МВД переобъявило в розыск активистку Мисик, оправдавшую убийство Татарского
РИА «Новости»
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МВД заново объявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую обвиняли в оправдании терроризма за пост об убийстве военкора Владлена Татарского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В базе содержатся две карточки на Ольгу Мисик. В одной из них указано, что подозреваемая переобъявлена в розыск. В карточках написано, что активиста разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно.

В октябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против Ольги Мисик. Полиция провела обыск в доме отца активистки. Поводом для преследования стал пост Мисик в соцсети X, в котором она оправдывала убийство Дарьей Треповой военкора Владлена Татарского в Петербурге. В марте Мещанский суд Москвы заочно арестовал активистку.

Уголовное дело Убийства Суд Терроризм Полиция Москва
30 марта 2024, 23:29
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» имел высшее образование и работал на стройке
РИА «Новости»
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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» имел высшее образование и работал на стройке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, подозреваемый Назримада Лутфуллои получил высшее образование в Таджикистане. В Москве он работал на стройке, но за неделю до теракта уволился.

Подозреваемый не был судим, семьи у него не было. После увольнения со стройке заселился в хостел у метро «Щелковская». Соседям он сказал, что нашел краткосрочную подработку за 30 тысяч рублей - убирать мусор.

Суд арестовал Назримада Лутфуллои до 22 мая. Следователи нашли его связь с террористами, напавшими на «Крокус». В Таджикистане его родственников допрашивают местные полицейские.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Они расстреливали посетителей и сотрудников концертного зала, после чего подожгли здание.

Жертвами теракта стали 144 человека.

Суд Таджикистан Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 19:12
Полиция Петербурга раскрыла дело 2007 года об убийстве школьницы
РИА «Новости»
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Приговоренного к пожизненному сроку за серию нападений, изнасилований и убийств уроженца одной из бывших республик СССР обвинили в расправе над 12-летней школьницей в Санкт-Петербурге, чье тело нашли в 2007 году. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве напомнили, что тело ученицы шестого класса школы Кировского района нашли на площадке между рекой Красненькой и элеваторной площадкой 18 лет назад. В ходе проведенного расследования преступника тогда не нашли.

Оперативная группа вернулась к делу и установила возможную причастность к убийству осужденного за целую серию нападений.

По версии следствия, осенью 2006 года мужчина увидел школьницу на берегу канала. Он напал на нее со спины, а после изнасилования задушил ремнем от джинсов.

Пожизненный приговор обвиняемый получил за серию убийств и изнасилований, в том числе несовершеннолетних. Последние годы мужчина находился в колонии строгого режима Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках расследования криминалисты приезжали в пенитенциарное заведение и по итогам предъявили осужденному новое обвинение.

Для дальнейшего расследования осужденного этапировали в Санкт-Петербург, где разместили в СИЗО местного управления ФСИН.

По данным РИА «Новости» , речь идет о гражданине Украины Дмитрии Вороненко, на счету которого четыре убийства и пять изнасилований.

Его задержали в мае 2007 года по делу об убийстве 12-летней девочки, найденной в подвале дома на Большой Разночинной улице Петербурга.

На этой неделе Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело 2016 года об убийстве женщины и ребенка в Дмитровском городском округе. Обвиняемым в процессе стал знакомый погибшей. По версии следствия, в ходе конфликта он застрелил женщину из травматического пистолета и расправился с ее семилетней дочерью.

Санкт-Петербург Убийства ФСИН МВД РФ Изнасилования

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