Трое пострадавших от перестрелки в Сухуме скончались в больнице

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Трех абхазских граждан госпитализировали после перестрелки между посетителями кафе. Полиция задержала стрелка. Несмотря на оказанную медпомощь, врачи не смогли спасти пострадавших, травмы которых оказались несовместимы с жизнью.

«Трое пострадавших в перестрелке в кафе „Бисквит“ в столице Абхазии скончались от полученных ранений», - отметили в минздраве республики.

По данным сайта «Аргументы и факты» , нападавший попытался скрыться, но его задержали. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

Причина конфликта между посетителями кафе пока неизвестна.

Ранее еще один случай стрельбы в Абхазии произошел в декабре. Злоумышленник прямо у здания парламента застрелил депутата Вахтанга Голандзия и ранил парламентария Кана Кварчия.