07 ноября 2023, 13:42

Трое мужчин ограбили московский ЦУМ

РИА «Новости»
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Трое мужчин попытались украсть два головных убора фирмы Brunello Cucinelli из бутика московского ЦУМа. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, трое злоумышленников пришли в бутик и попытались вынести из него головные уборы Brunello Cucinelli - шапку за 49 950 рублей и капор за 77 900 рублей.

Однако в магазине сработала сигнализация, и грабителям пришлось отбиваться от охранников. Двоих преступников сотрудники охраны задержали, но одному из злоумышленников удалось сбежать с украденными вещами. Его уже начали искать.

Ранее Верховный суд поддержал волгоградца , который случайно купил одежду в ЦУМе в 846 раз дешевле. Вместо двух миллионов он заплатил за 19 вещей около трех тысяч рублей из-за технического сбоя на сайте универмага. Однако оплаченные вещи люксовых брендов мужчине присылать отказываются.

Кражи Москва 2023
07 ноября 2023, 14:28
Обвиняемого в убийстве женщины на юге Москвы задержали
РИА «Новости»
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Обвиняемого в жестоком убийстве женщины на юге Москвы задержали, следствие ходатайствует об его аресте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета столицы.

По версии следствия, 49-летний мужчина во время ссоры в квартире на улице Загорьевская в Москве ударил сожительницу ножом в грудную клетку. Женщина скончалась на месте.

Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. На допросе он частично признал свою вину. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее отчима заподозрили в убийстве падчерицы на юге Москвы. Преступление произошло в квартире жилого дома на улице Академика Миллионщикова. Тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти от удушения нашли 2 ноября.

Убийства Следственный комитет России Москва 2023
07 ноября 2023, 13:31
Обвиняемого в стрельбе у ресторана в центре Москвы боксера доставили в суд
РИА «Новости»
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Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, обвиняемого в стрельбе у ресторана на Шлюзовой набережной, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Следователи МВД потребовали арестовать спортсмена по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство с применением оружия»).

Он находился в нетрезвом состоянии, когда выстрелил в посетителей ресторана из пистолета.

Предварительной причиной конфликта между Ивановым и пострадавшими стала ссора. Позже оказавшийся под прицелом боксера студент объяснил, что их диалог начался с классической просьбы закурить. В результате потасовки молодой человек получил травмы, требующие проведения операции.

Суд Стрельба Москва 2023
07 ноября 2023, 12:49
Уральский пенсионер выстрелил в двух безработных сыновей
РИА «Новости»
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Пожилой житель Урала расстрелял двух сыновей из-за отсутствия у них денег и работы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло в населенном пункте Туринская Слобода в Свердловской области. Пенсионер разругался с 51-летним и 46-летним сыновьями из-за того, что они не устраиваются на работу и берут его деньги.

В ходе конфликта 72-летний мужчина взял ружье и начал стрелять. Старший сын получил ранение руки, а младший - живота.

По предварительной информации, 46-летний пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи, а второго отвезли в хирургическое отделение.

Пенсионер попытался скрыться с места стрельбы, однако правоохранители его задержали. В свое оправдание он сказал, что открыл огонь в воспитательных целях.

Ранее в Новосибирской области под суд пошел местный житель, который убил сына за употребление наркотических препаратов.

Стрельба Пенсионеры МВД РФ Свердловская область
07 ноября 2023, 12:30
Мотоцикл Kawasaki конфисковали у повторно севшего за руль пьяным москвича
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У 37-летнего жителя Москвы, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, конфисковали мотоцикл Kawasaki за 150 тысяч рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

В июле 2023 года мужчина, находясь в состоянии сильного опьянения, ехал на своем мотоцикле Kawasaki модели GPZ1100 в районе города Щербинка и поселения Рязановское с пассажиркой. В результате аварии, которая произошла из-за нетрезвого водителя, девушка получила незначительные травмы.

Ранее он уже совершал подобное преступление, ему назначили штраф и лишение водительских прав на полтора года. Однако мужчина не выплатил назначенный штраф и не сдал водительское удостоверение.

Теперь его судили по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мотоциклисту назначили 260 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортом на два года. Принадлежащий гражданину мотоцикл изъяли в доход государства.

Ранее автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы. По словам очевидцев аварии , виновник ДТП был пьян.

Прокуратура РФ ДТП Москва 2023

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