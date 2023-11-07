Трое мужчин ограбили московский ЦУМ

По данным канала, трое злоумышленников пришли в бутик и попытались вынести из него головные уборы Brunello Cucinelli - шапку за 49 950 рублей и капор за 77 900 рублей.

Однако в магазине сработала сигнализация, и грабителям пришлось отбиваться от охранников. Двоих преступников сотрудники охраны задержали, но одному из злоумышленников удалось сбежать с украденными вещами. Его уже начали искать.

Ранее Верховный суд поддержал волгоградца , который случайно купил одежду в ЦУМе в 846 раз дешевле. Вместо двух миллионов он заплатил за 19 вещей около трех тысяч рублей из-за технического сбоя на сайте универмага. Однако оплаченные вещи люксовых брендов мужчине присылать отказываются.