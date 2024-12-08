Трое детей из Башкирии стали сиротами после убийства матери их отцом

По данным издания, ночью 29 ноября в полицию позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что родителей в спальне нет, поэтому решила их поискать. В итоге дочь обнаружила тела матери и отца в гараже.

После осмотра места происшествия правоохранители пришли к выводу, что глава семейства убил жену. Потом он решил свести счеты с жизнью, замаскировав все под двойное самоубийство.

Причины случившегося предстоит выяснить следователям. Знакомые пары рассказали, что муж часто закатывал сцены ревности или мог устроить скандал без повода. Сейчас с тремя детьми работают психологи. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в Татарстане молодой супруг убил жену и ее сестру через два дня после свадьбы. Позже мужчина стал жертвой ДТП.