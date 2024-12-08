08 декабря 2024, 19:07

Трое детей из Башкирии стали сиротами после убийства матери их отцом

РИА «Новости»
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Тела 36-летнего мужчины и его 34-летней супруги нашли на территории частного дома в Иглинском районе Башкирии. У них остались трое детей, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, ночью 29 ноября в полицию позвонила 14-летняя девочка. Она рассказала, что родителей в спальне нет, поэтому решила их поискать. В итоге дочь обнаружила тела матери и отца в гараже.

После осмотра места происшествия правоохранители пришли к выводу, что глава семейства убил жену. Потом он решил свести счеты с жизнью, замаскировав все под двойное самоубийство.

Причины случившегося предстоит выяснить следователям. Знакомые пары рассказали, что муж часто закатывал сцены ревности или мог устроить скандал без повода. Сейчас с тремя детьми работают психологи. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в Татарстане молодой супруг убил жену и ее сестру через два дня после свадьбы. Позже мужчина стал жертвой ДТП.

Убийства Дети Башкирия Преступления Мужчины Сироты
08 декабря 2024, 18:44
Офицеры разыграли ранения бойцов и прикарманили 240 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Шесть российских офицеров устроили имитацию ранений 45 бойцов и присвоили свыше 240 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о процессе расследования кражи предназначенных для компенсаций военным средств.

«Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих. Таким образом они похитили свыше 240 миллионов рублей», - сказал он.

Бастрыкин отметил, что всех соучастников также привлекут к уголовной ответственности.

Глава СК добавил, что за девять месяцев 2024 года следователи по коррупционным делам направили в суд девять тысяч уголовных дел. Это на 15% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Ранее Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства Евгения Никонова.

Выплаты в России Коррупция Военные Следственный комитет России
08 декабря 2024, 11:02
Стало известно, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства
РИА «Новости»
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Заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгению Никонову и остальным фигурантам уголовного дела вменили получение взятки в 82 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, следствие собрало доказательства о том, что Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» в 2021–2023 годах получили взятку в указанном размере от владельца группы компаний.

«Деньги предназначалась за обеспечение заключения и исполнения органами и учреждениями здравоохранения Хабаровского края государственных контрактов на поставку медицинского оборудования», - сказал глава СК.

Никонова в июле арестовали по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На заседании суда он свою вину не признал.

Уголовное дело Коррупция Следственный комитет России
08 декабря 2024, 03:18
Закрытая ЛГБТ-вечеринка привлекла внимание силовиков в Петербурге
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Силовики провели рейд на закрытой ЛГБТ-вечеринке* в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Известия».

Гостями мероприятия под названием «Круги свободы - бал» стали несколько десятков человек. Сотрудники ОМОН устроили облаву для проверки законности мероприятия, а также для установки возраста участников вечеринки.

По данным издания, среди задержанных оказался сын бывшего депутата закса Санкт-Петербурга Бориса Вишневского**. Молодого человека доставили в отделение полиции, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Накануне правоохранители нагрянули с проверкой в московские ночные клубы Sisters и Bizarre , где могли отдыхать представители ЛГБТ*. В ходе проверки в заведении обнаружили наркотики и инвентарь для БДСМ.

Аналогичный рейд прошел в клубе Arma - бывшем «Мутаборе». Год назад блогер Анастасия Ивлеева провела там «голую вечеринку». Суд арестовал семерых посетителей на 15 суток.

*Движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.

**Внесен в реестр иностранных агентов в России.

Наркотики Санкт-Петербург ЛГБТ Полиция
08 декабря 2024, 00:04
Рабочие застрелили начальника в Башкирии и до смерти забили его жену
РИА «Новости»
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Двое рабочих жестоко расправились со своим начальником и его супругой. Поводом для убийства стали деньги, сообщал Телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, мужчины приехали в Белорецк из Кемерова и устроились на работу к частному предпринимателю. Позже они задумала похитить его имущество.

Злоумышленники влезли в дом работодателя в его отсутствие. Когда они уже собирались унести лежавшие там деньги и оружие, хозяин дома с женой вернулся из поездки.

Рабочие застрелили мужчину, а его супругу связали и избили. Женщина умерла от смертельных травм. Подозреваемые пытались скрыться на черном джипе, но их успели задержать в Иглинском районе Башкортостана. Сейчас они находятся в СИЗО.

Убийства Башкирия Преступления Мужчины

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