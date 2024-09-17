Три пациента погибли от капельниц в Красноярском крае

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По данным следователей, группировка незаконно оказывала медицинские услуги на территории региона. Подозреваемые предлагали за деньги выводить пациентов из абстинентного синдрома. Для этого предполагаемые преступники использовали капельницы с психотропными препаратами.

Жертвами злоумышленников стали три человека. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и медицинские препараты.

«В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности», - добавили в СК.

На прошлой неделе житель Москвы умер после антипохмельной капельницы , которую ему поставили сотрудники частной клиники. К врачам обратилась супруга погибшего.