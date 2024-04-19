Три литра пива, 250 граммов коньяка и 300 часов работ. Суд назначил авиадебоширке из Петербурга наказание

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«Допрошенная в судебном заседании подсудимая <…> вину в совершении указанного преступления признала полностью, пояснила, что не помнит произошедшего в полном объеме», - сказано в сообщении.

Женщине вменили статью о хулиганстве и назначили ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Пассажирка вела себя на борту неадекватно , курила электронную сигарету и пыталась открыть дверь запасного выхода прямо в полете. Девушка нецензурно ругалась и дралась с проводниками. Пилоты были вынуждены совершить незапланированную посадку в Саратове.