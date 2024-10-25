25 октября 2024, 00:45

Три человека обратились в скорую во время беспорядков в Коркине

РИА «Новости»
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В Челябинской области три человека самостоятельно обратились в скорую во время массовых беспорядков в Коркине, возникших после жестокого убийства таксистки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы города.

«Мы никого не увозили, самообращение было от трех человек», - уточнил собеседник агентства.

Местные жители вышли на сход после убийства таксистки , тело которой нашли накануне с ножевыми ранениями.

По подозрению в ее убийстве задержали 17-летнего местного жителя. На причастность к преступлению силовики проверяют еще одного человека. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Региональные власти обещали оказать ее семье всю необходимую помощь.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже потребовал доклад об убийстве женщины.

Челябинская область Скорая помощь Беспорядки Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
24 октября 2024, 22:56
«Совсем оборзели». Бывший муж убитой таксистки раскрыл причины цыганских погромов в Коркине
РИА «Новости»
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Массовые беспорядки охватили город Коркино в Челябинской области после убийства женщины-таксиста. Бывший муж убитой назвал причины погромов в городе. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

«Эти персонажи в Коркине совсем оборзели. Они заполонили весь город, не работают, занимаются своими криминальными делами. В школах конфликты с их детьми. Последней каплей стала смерть Лены, которую жестоко зарезали», - рассказал он.

Мужчина добавил, что уже знает о задержании одного убийцы своей бывшей супруги.

По его словам, женщину убили, вероятно, из-за словесного конфликта, так как деньги, телефон и автомобиль не забрали. Это был один из ее последних заказов.

Убитая женщина воспитывала двух сыновей 10 и 14 лет. Извозом она начала заниматься после развода с мужем.

Возмущенные местные жители устроили беспорядки после убийства Елены, силовики задержали около 20 протестующих. Во время беспорядков получили ранения два человека. Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру уже доложили об общественных волнениях в Коркине.

Подозреваемого в убийстве таксистки подростка уже задержали.

Убийства Челябинская область Протесты Такси Полиция Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
24 октября 2024, 22:07
Первые задержания прошли в Коркине на фоне цыганского погрома
РИА «Новости»
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В городе Коркино Челябинской области полицейские задержали как минимум 20 человек, участвующих в беспорядках после убийства таксистки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Первые задержания в Коркине. Полицейские взяли группу бунтарей у одной из „Пятерочек“, где собралась недовольная толпа», - уточнил канал.

Задержанных погрузили в автозаки. Правоохранители продолжили искать особо активных протестующих.

По данным канала, горят два цыганских дома и несколько автомобилей, на месте уже работают огнеборцы МЧС России. Представители диаспоры массово уезжают в соседний город Еманжелинск.

Ранее следователи задержали подростка , подозреваемого в убийстве таксистки в Коркино. Ему скоро предъявят меру пресечения. Сейчас он отправлен под стражу.

С женщиной расправились вечером 23 октября, у нее остались двое детей. По словам ее коллег, в последний раз она выехала на вызов в частный дом, где проживают цыгане, с которыми у таксистов постоянно возникали проблемы.

Задержания Уголовное дело Убийства Пожары Челябинская область МЧС РФ Полиция Беспорядки в Челябинской области после убийства женщины-таксиста
24 октября 2024, 21:44
Подозреваемого в убийстве таксистки задержали в Челябинской области
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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины, занимавшейся частным извозом, в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи СК вместе с оперативниками региональных УФСБ и ГУ МВД установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель города Коркино, его задержали.

«Между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», - уточнили в СК.

Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение. Его уже отправили под стражу.

Ранее следователи завели уголовное дело по факту смерти 40-летней женщины, работавшей в такси. Ее тело обнаружили в автомобиле возле дома на улице Ватутина. Следователи выяснили, что с женщину зарезали вечером 23 октября.

Задержания Уголовное дело Убийства МВД РФ ФСБ Женщины Такси Поножовщины Следственный комитет России Беспорядки в Челябинской области после убийства женщины-таксиста
24 октября 2024, 21:01
Посадка вертолета санавиации в нижегородском лесу стала поводом для уголовного дела
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Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области. В рамках расследования проведут несколько экспертиз, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Вертолет приземлился в лесу в двух километрах северней поселка Малая Овсянка. По информации Следкома, он разрушен, владелец воздушного судна понес большой ущерб, а члены экипажа и пассажиры получили многочисленные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Правоохранители назначат ряд экспертиз, чтобы установить причины и обстоятельства ЧП.

В больницу после жесткой посадки попали все пять человек , находившиеся на борту, сообщил Минздрав. Из них двое находились в тяжелом состоянии. Вертолет выполнял рейс из Уренского района в Нижний Новгород.

Вертолеты Авиация Авиакатастрофы Следственный комитет России

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