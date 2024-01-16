16 января 2024, 11:59

Трепова рассказала о работе на украинских кураторов до теракта

РИА «Новости»
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Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова* в суде дала показания, что выполняла указания объявленного в федеральный розыск журналиста Романа Попкова. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Девушка рассказала, что за выполненное задание получила финансовое вознаграждение.

«Я писала Роману и говорила о желании прибыть на Украину, чтобы оказывать гуманитарную помощь. Он мне отвечал, что готов помочь, если еще есть желание», - отметила она.

Трепова* добавила, что неоднократно выполняла просьбы Попкова, делала фотографии и забирала посылки из почтовой службы. При этом обвиняемая подчеркнула, что ничего не знала об истинных целях мероприятия.

Осенью 2023 года Трепова* принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе на Университетской набережной и вручила ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). В результате взрыва журналист погиб он полученных травм.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
16 января 2024, 12:27
Давшая сыну наркотик жительница Кубани получила срок
РИА «Новости»
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Суд приговорил к 12 годам колонии общего режима жительницу Краснодарского края, которая дала наркотический препарат 11-летнему сыну и дочери своей подруги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Суд признал ее виновной и назначил ей 12 лет колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.

Суд установил, что 33-летняя фигурантка давала своему сыну средство, в состав которого входил мефедрон, под видом лекарства от зубной боли. Таким образом она пыталась склонить несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

Кроме того, подсудимая давала наркотические препараты несовершеннолетней дочери подруги. В отношении женщины завели дело по статье «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков».

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ребенок осужденной в настоящее время находится у родственников под временной опекой.

В декабре правоохранители задержали 20-летнюю студентку в подозрении в перевозке 673 килограммов кокаина из Латинской Америки.

Наркотики Суд Дети
16 января 2024, 11:27
Новая экспертиза нашла в спектакле режиссера Беркович дискриминацию русских мужчин
РИА «Новости»
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По уголовному делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» провели новую проверку. Экспертная служба ФСБ нашла в постановке режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук признаки романтизации образа терроризма и дискриминации русских мужчин, сообщил «Коммерсант».

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России объявил деструктологическую экспертизу ненаучной и запретил приобщать к делу. После этого назначили новую проверку. Ее провела старший эксперт-криминалист экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области, филолог по образованию Светлана Мочалова.

Она пришла к выводу, что с лингвистической точки зрения цель постановки - оправдать терроризм. По мнению автора новой экспертизы, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук создали романтический образ боевика, через монолог Марьюшки сделали его привлекательным для женщин. Русских мужчин, заявила Светлана Мочалова, в спектакле охарактеризовали «однозначно негативно».

Адвокаты Сергей Бадамшин и Ксения Карпинская не согласились с результатами экспертизы. Последняя обвинила Светлану Мочалову в разжигании межрелигиозной розни из-за трактовки исламского брака как союза боевика и потенциальной террористки.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» о трагической судьбе русских женщин, завербованных в соцсетях и попавших под суд, поставили в 2020 году. Он получил две премии «Золотая маска». Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в оправдании терроризма и арестовали. За них вступились Юлия Пересильд, Константин Райкин, Данила Козловский и другие деятели культуры.

Уголовное дело Терроризм ФСБ Минкультуры РФ
16 января 2024, 11:16
Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Петербурге признался в поджоге
РИА «Новости»
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Один из сотрудников сгоревшего петербургского склада Wildberries взял на себя вину за его поджог. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы опубликовали скрины переписки из чата работников склада. Один из пользователей еще 27 декабря предупредил коллег о скором пожаре, но никто не отнесся к его сообщению серьезно. После ЧП сотрудник снова появился в чате и признался в поджоге.

«Я обещал - я сделал», - написал неизвестный.

Затем работник удалил аккаунт и больше не выходил на связь. Участники чата передали информацию о сотруднике в правоохранительные органы.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах случился 13 января. Огнеборцам МЧС удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день.

Все сотрудники успели эвакуироваться со склада, в Wildberries смогли найти каждого из работников. Продавцам пообещали вернуть деньги за сгоревшие товары. После ЧП Следственный комитет возбудил дело о злоупотреблении полномочиями.

Санкт-Петербург Пожары Маркетплейсы
16 января 2024, 08:45
Жительницу Ижевска заподозрили в госизмене
РИА «Новости»
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Оперативники ФСБ задержали жительницу Ижевка по подозрению в участии в украинской террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по республике Удмуртия.

В ФСБ отметили, что женщина принимала участие в работе одной из запрещенных в России военизированных украинских организаций.

В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Государственная измена».

«Совместно с сотрудниками центрального аппарата УФСБ по Удмуртии проводит дальнейшие следственные действия. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - добавили в главке регионального управления ФСБ.

Ранее в Пензенской области задержали сотрудника одного из режимных предприятий, который держал связь со спецслужбами Польши. Суд отправил его под стражу до 10 марта.

ФСБ Удмуртия

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