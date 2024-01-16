Трепова рассказала о работе на украинских кураторов до теракта

Девушка рассказала, что за выполненное задание получила финансовое вознаграждение.

«Я писала Роману и говорила о желании прибыть на Украину, чтобы оказывать гуманитарную помощь. Он мне отвечал, что готов помочь, если еще есть желание», - отметила она.

Трепова* добавила, что неоднократно выполняла просьбы Попкова, делала фотографии и забирала посылки из почтовой службы. При этом обвиняемая подчеркнула, что ничего не знала об истинных целях мероприятия.

Осенью 2023 года Трепова* принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе на Университетской набережной и вручила ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). В результате взрыва журналист погиб он полученных травм.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.