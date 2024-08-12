Трепова попала в тюремную больницу

По данным канала, в начале прошлой недели Трепову этапировали в ИК-2, которая находится рядом с поселком Явас. Спустя несколько дней она оказалась в лечебном исправительном учреждении № 3. Сейчас муж осужденной пытается выяснить у руководства колонии, что с ней случилось.

В январе суд назначил Дарье Треповой 27 лет в исправительной колонии общего режима, также ее обязали заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Девушке предъявили обвинения по трем статьям.

Теракт, жертвой которого стал Владлен Татарский, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. За организацией преступления стояли спецслужбы Украины.