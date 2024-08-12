12 августа 2024, 20:18

Трепова попала в тюремную больницу

РИА «Новости»
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Осужденную за теракт против военкора Владлена Татарского Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. Это произошло на фоне сильной депрессии и раскола личности, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в начале прошлой недели Трепову этапировали в ИК-2, которая находится рядом с поселком Явас. Спустя несколько дней она оказалась в лечебном исправительном учреждении № 3. Сейчас муж осужденной пытается выяснить у руководства колонии, что с ней случилось.

В январе суд назначил Дарье Треповой 27 лет в исправительной колонии общего режима, также ее обязали заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Девушке предъявили обвинения по трем статьям.

Теракт, жертвой которого стал Владлен Татарский, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. За организацией преступления стояли спецслужбы Украины.

Санкт-Петербург Больницы Преступления Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
12 августа 2024, 20:04
Генералу Попову не рассказали об увольнении в запас
РИА «Новости»
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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не знал о своем досрочном увольнении в запас с воинской службы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

По словам правозащитника, никаких уведомлений он и его подзащитный не получали. Ранее в Сети якобы появилась копия постановления министра обороны России Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.

Следователи обвинили генерала в хищении. По предварительным данным, Попов похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей.

Свою вину он не признал. Позже Попову предъявили обвинение в служебном подлоге. Также в деле есть еще один фигурант - генерал-лейтенант Олег Цоков.

На прошлой неделе суд оставил бывшего командующего 58-й армией под домашним арестом до 11 октября.

Хищения Россия Аресты
11 августа 2024, 10:55
Здание судебных приставов нашли среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России обнаружила здания межрайонных отделов судебных приставов среди арестованных активов заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации силовиков, фигурант в 2014 году приобрел участок земли с нежилым зданием площадью свыше шести тысяч квадратных метров на улице Ставропольской участок в Краснодаре, после чего начал сдавать его в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генеральная прокуратура потребовала изъять объект и обратить его в доход государства», - отметил источник.

Кроме того, на счетах Симоненко и его родственников обнаружили 250 миллионов рублей, а также более 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости, которые он приобрел на незаконные доходы.

Ранее Симоненко этапировали в Москву из Краснодара , Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Генпрокуратура РФ Коррупция
11 августа 2024, 05:07
Петербуржец ушел в гости к другу, через три дня их нашли мертвыми
РИА «Новости»
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Молодой житель Санкт-Петербурга ушел в гости к другу 6 августа и пропал. Спустя три дня обоих парней нашли мертвыми в квартире, об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

О пропаже 23-летнего мужчины заявила его мать 9 августа, она рассказала, что три дня назад он ушел к своему товарищу и не вернулся.

«После вскрытия двери в квартире были обнаружены два тела без внешних признаков насильственной смерти», - рассказал собеседник телеканала.

Тела направили в морг для установления причины смерти.

Тело семилетнего мальчика, пропавшего без вести 26 июля во время отдыха с семьей в Приморском крае, нашли у берега в соседнем районе 1 августа. Взрослые не уследили за ребенком и его унесло в море.

Санкт-Петербург Мужчины Квартиры
10 августа 2024, 22:54
Бойцу ММА Исмаилову грозит 15 суток ареста по делу об унижении достоинства человека
РИА «Новости»
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На бойца ММА Магомеда Исмаилова завели дело за унижение достоинства человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, год назад спортсмен опубликовал видеообращение в Instagram*. На кадрах он выразил недовольство из-за полицейских рейдов в мечети и обозвал блюстителей порядка «бандитами в масках».

По предварительным данным, это видео стало поводом для заведения на него административного дела. В Таганский районный суд Москвы поступило дело в отношении Исмаилова. Ему вменили статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Исмаилову грозит штраф до 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

Ранее ФСБ задержала в Мариуполе двух мужчин за подготовку поджога мечети в Белгороде. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

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